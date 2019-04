04.04.2019 h 09:48 commenti

Tornano a volare gli aquiloni con 'Colori di primavera', tutto pronto per l'undicesima edizione

Domenica 7 aprile torna l'appuntamento organizzato dal Comune di Montemurlo. Una grande festa per le famiglie. Ottocento gli aquiloni distribuiti gratuitamente dalla Proloco

Domenica 7 aprile al parco della Pace (via Deledda - Montemurlo) ritorna “Colori di primavera”, la bella manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie promossa dalla Pro-loco di Montemurloe dal Comune, giunta quest'anno all'undicesima edizione. Un evento che basa il proprio successo su elementi semplici: un grande prato verde e la magia del volo degli aquiloni. Anche quest'anno, infatti, la Pro-loco ha comprato oltre 800 aquiloni che saranno distribuiti gratuitamente a tutti i bambini presenti, che poi li potranno far volare con l'aiuto dei propri familiari. La distribuzione inizierà domenica mattina dalle ore 10 per proseguire fino a esaurimento scorte

« Il nostro obbiettivo è quello di creare un momento di aggregazione, socializzazione e di regalare alle famiglie una bella giornata di giochi all'aria aperta, lontano da consolleelettroniche e telefonini», spiega Giorgio Voria, presidente della Pro-loco Montemurlo. Oltre agli aquiloni ad attendere i più piccoli ci saranno tante altre animazioni e intrattenimenti, come la pista di mini- quad e alle ore 16 a tutti sarà offerta una merenda a base di pane e nutella. « Colori di primavera è la manifestazione che apre ufficialmente la bella stagione- dice il sindaco Lorenzini - Un evento capace di coinvolgere tantissime associazioni del territorio e di dimostrare che Montemurlo non è solo lavoro ma è anche tempo libero e svago».

Una bella festa per famiglie all'interno della quale si svolge un'altra importante manifestazione “Una giornata con la protezione civile”, promossa dal sistema comunale di Protezione civile,un'opportunità per conoscere da vicino tutte le associazioni che ne fanno parte e il lavoro che portano avanti sul territorio. « La collaborazione con la protezione civile dà un valore in più alla festa, perché unisce l'aspetto ludico a quello informativo, ma sempre attraverso una forma leggera e coinvolgente», spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. Quest'anno, infatti, alla giornata della protezione civile - che si svolge sempre al parco della Pace di via Deledda - parteciperanno per la prima volta anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montemurlo con i loro mezzi di soccorso. I vigili del fuoco organizzeranno anche una sorta di piccola esercitazione per mostrare a bambini e alle famiglie come si interviene in scenari d'emergenza ed illustreranno le buone pratiche per prevenire e gestire al meglio i piccoli incidenti domestici, come la padella con l'olio bollente che va a fuoco.

«Questo è il terzo anno che “Una giornata con la protezione civile” è ospitata all'interno di Colori di primavera ed è una straordinaria opportunità per informare e coinvolgere le famiglie sui comportamenti più corretti da tenere in caso di emergenza come le allerte meteo- spiega l'assessore alla protezione civile, Rossella De Masi- Un'occasione per trascorrere una giornata all'aria aperta, ma anche per diventare cittadini più consapevoli».

Oltre agli operatori comunali della protezione civile saranno presenti con i propri mezzi la Vab Montemurlo, la Misericordia di Montemurlo e di Oste, l'Ari associazione radioamatori italiani sezione di Prato, la fondazione Cisom di Montemurlo, la Fondazione Parsec e il collegio geometri di PratoIn caso di pioggia l'evento sarà rinviato a domenica 14 aprile.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus