Tornano a splendere i giardini di via dell'Alberaccio e di via Vivaldi a San Paolo

Stamani il sopralluogo del sindaco. I lavori rientrano, insieme ad altre tre aree verdi, nell'intervento "Urban Places", finanziamento con oltre 1,4 milioni di euro dalla Regione Toscana

Sono terminati gli interventi di riqualificazione dei giardini di via dell'Alberaccio e via Vivaldi a San Paolo che rientravano, insieme ad altre tre aree verdi a Chiesanuova, nell'intervento "Urban Places", finanziato con oltre 1,4 milioni di euro dalla Regione Toscana grazie al bando vinto dal Comune di Prato.Stamani, 5 agosto, il sindaco Matteo Biffoni ha effettuato un sopralluogo sul posto con l'assessore alla Città curata, Cristina Sanzò. A fine agosto è previsto un momento di incontro con la cittadinanza per presentare gli interventi.Nell'area verde di via Vivaldi sono stati rifatti i percorsi pavimentati, inseriti ulteriori alberi, ridisegnati gli accessi e riqualificato il collegamento tra via Salieri e via Vivaldi. Discorso a parte merita lo spazio di ingresso su via Boito, che viene riqualificato con una diversa pavimentazione e con la collocazione di arredi ed alberature per ridefinirlo come piazza di accesso da sud.Dove si trovano le attrezzature ludiche c'è uno spazio pavimentato destinato al gioco libero ed alle attività ricreative. In più sono stati inseriti specifici attrezzi per il fitness. Sono stati installati anche 4 cancelli e recinzioni metalliche. Il costo complessivo dell'intervento è stato di circa 540 mila euro di cui 127 mila messi dal Comune.Simile l'intervento al giardino di via dell’Alberaccio, costato circa 620 mila euro di cui 153 mila coperti dal Comune.