Tornano a casa le opere d'arte rubate nella chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo 26 anni fa

Due statue lignee sono state ritrovate e restituite al parroco dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. Due anni fa era stata già recuperata una parte del bottino: due putti, anche questi di produzione toscana e risalenti al XIX secolo

Due statue lignee rubate nella chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo nel 1996 sono state ritrovate dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Firenze e restituite al parroco, don Gianni Gasperini. Il ritrovamento è stato fatto nel corso dei controlli sulle attività di antiquariato e oggi, giovedì 26 maggio, le due opere del XIX secolo di produzione toscana, sono finalmente tornate a casa. La restituzione di oggi, fatta dal capitano Claudio Mauti, segue di due anni quella di una coppia di putti lignei rubati nella stessa circostanza, il 6 dicembre 1996.

Il ritrovamento e la restituzione testimonia quanto sia importante la documentazione fotografica dei beni artistici che, in caso di furto, possono aiutare gli investigatori e agevolare le indagini. La documentazione viene inserita nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, la più grande banca dati al mondo di opere d'arte rubate, gestita direttamente dai carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Un insieme di informazioni importantissime che consentono, anche a distanza di tanti anni come in questo caso, di recuperare quanto rubato.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

