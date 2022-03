30.03.2022 h 16:04 commenti

Torna "Un po' 'n poggio", camminata tra le colline di Prato e Vaiano

Dopo tre anni di stop torna la ventitreesima edizione all'insegna del rispetto dell'ambiente, tre percorsi di varie lunghezze. Appuntamento il 3 aprile, quest'anno è previsto un numero limitato di iscritti

Dopo tre anni torna "Un Po' 'n Poggio - Tra i borghi e le colline di Prato e Vaiano" camminata ecologica e non competitiva con tre percorsi da 6, 14 e 20 Km organizzata dal gruppo podistico Croce d'oro, che festeggia anche i 50 anni dalla fondazione.

L'appuntamento è per domenica 3 aprile con partenza e arrivo da piazza Mercatale dalle 9 alle 10,30 e sei punti ristoro. Il primo è previsto a Filettole dove sarà offerta la colazione, il secondo a Villa Rucellai dove saranno dove sarà possibile mangiare frutta e schiacciatine, il terzo a San Leonardo dove saranno preparati uovo fritto e panoni, il quarto a Gamberame per i dolci e gelato, il quinto a Santa Lucia con l'aperitivo ed infine, all'arrivo in Piazza Mercatale, si potrà partecipare al pasta patry.

La novità della 23esima edizione, oltre al numero chiuso di 1.200 iscritti, è l'attenzione all'ambiente: a tutti i partecipanti verrà consegnata una borraccia che potrà essere riempita ai punti acqua disseminati e segnalati lungo il percorso. "Già nelle precedenti edizioni avevamo abbolito i bicchieri di plastica - ha sottolineato Urano Massai presidente dell'associazione podistica - ma questa volta siamo andati oltre consegnando le borracce, ricordo anche che non è una corsa competitiva, è stata pensata per una giornata all'aria aperta, basta arrivare al traguardo entro le 16."

Il percorso prevede tre anelli concentrici il più ampio arriva a San Leonardo, il medio a Gamberame e il più corto a Filettole. Alla partenza, l'iscrizione deve essere fatta prima (per ora prevalgono donne), verrà consegnato il kit intanto tra i partecipanti c'è anche un gruppo di 27 persone che arriveranno da Venezia. "Con questa manifestazione - ha spiegato l'assessore allo sport Luca Vannucci - si inaugura la stagione delle corse e delle camminate, nonostante il numero chiuso sono in tanti ad avere dato la propria adesione e la presenza di gruppi provenienti da altre regioni è anche un aspetto positivo per l'indotto."

La quota per partecipare alla manifestazione è di 10 euro per gli adulti e di 7 euro per i ragazzi fino a 10 anni. È possibile iscriversi scrivendo alla mail iscrizioni@unponpoggio.it, oppure recandosi presso la sede sociale del gruppo podistico della Croce d'Oro Prato in vicolo del Menichino 16, o presso il negozio "Il Campione di Melano Silvani" in via Mino da Fiesole 20 oppure ancora al negozio Decathlon in via delle Pleiadi 89.