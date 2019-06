04.06.2019 h 17:44 commenti

Pieraccioni aprirà la quinta edizione di "Toscana Filmmakers Festival"

Dal 10 al 14 giugno, al Castello dell'Imperatore è in programma la rassegna dedicata alle pellicole toscane

Cinque serate all’insegna della promozione del cinema toscano. Dal 10 al 14 giugno il Castello dell’Imperatore ospiterà la quinta edizione del “Toscana Filmmakers Festival”, con tanti ospiti e ben nove cineasti in gara.“Corto Toscana” e “Doc Toscana” sono i due concorsi previsti dalla manifestazione e che puntano a premiare, rispettivamente, il miglior cortometraggio e il miglior documentario del festival.Ad aprire le danze sarà, lunedì 10 giugno alle 21, Leonardo Pieraccioni che, intervistato dal giornalista Federico Berti, parlerà della sua carriera e del suo ultimo film, girato a Prato. All’attore toscano sarà poi consegnato il premio speciale “cinemaitaliano.info". A seguire verrà proiettato il primo documentario in concorso, “Arrivederci Saigon” di Wilma Labate.Martedì 11 giugno si prosegue con i due concorsi, con la proiezione di tre cortometraggi e un documentario. Si parte alle 21.30 con “Come la Prima Volta” di Emanuela Mascherini e si continua con “Non è una Bufala” di Niccolò Gentili e Ignacio Paurici e “Krenk” di Tommaso Santi. Il documentario in programma è invece “Beo”, di Stefano Viali e Francesca Piani.La serata di mercoledì 12 giugno è dedicata invece a Federico Bondi, che sarà premiato come autore toscano dell’anno per il film “Dafne”, vincitore del premio Fipresci della stampa internazionale alla Berlinale 2019. Seguirà la proiezione del film, che racconta la storia di una trentenne affetta da sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, interpretata da Carolina Raspanti.Giovedì 13 giugno il festival inizia alle 18 al Cinema Terminale con l’ultimo documentario in gara: “Gli Ultimi Butteri”, di Walter Bencini, racconta com’è cambiata oggi la vita dei cowboy maremmani. Più tardi, alle 21.30 al Castello dell’Imperatore, sarà invece il turno degli altri tre cortometraggi rimasti: “Far East” di Cristina Puccinelli, “The Last Lesson” di Francesco Borchi e “Unfolded” di Cristina Picchi. La serata si concluderà con due eventi speciali: il corto “N” di Iacopo di Girolamo (vincitore del Napoli Film Festival) e “Venere Vincitrice” di Massimo Smuraglia.Per l’ultima sera, quella di venerdì 14 giugno, sono previste le premiazioni dei due concorsi e la proiezione del film “Forse è Solo Mal di Mare” e l’incontro col cast.A fare da giuria saranno tre registi: Giovanni Cioni e i due vincitori della scorsa edizione, Simona De Simone e Jacopo Payar. Verrà poi consegnato anche un Premio del Pubblico, il cui vincitore sarà decretato tramite voto popolare.Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e, in caso di cattivo tempo, si svolgeranno al Cinema Terminale. Solo per la serata di lunedì 10 giugno (con ospite Pieraccioni) è necessario essere in possesso di un invito, che gli interessati potranno procurarsi sabato 8 giugno, a partire dalle 18 alla biglietteria del Castello dell’Imperatore, fino all’esaurimento dei 240 posti disponibili.“Quella di quest’anno sarà un’edizione all’insegna del cinema autoriale - hanno dichiarato i direttori artistici Simone Pinchiorri e Francesco Ciampi - Il cinema toscano sta attraversando un momento di grande vitalità, e siamo contenti che il festival e la città di Prato siano diventati la casa dei filmmakers. Ringraziamo il pubblico pratese che fino ad ora è sempre stato molto partecipe e speriamo che questa edizione riesca a coinvolgerlo ancora di più”.“È un festival che sta crescendo sempre di più - ha commentato Federico Berti - e che soprattutto è sempre capace di proporre film e contenuti di altissimo livello”.“Mi fa molto piacere che il Comune possa essere partner di questa iniziativa - ha sottolineato Simone Mangani, assessore alla Cultura del Comune di Prato - Non ci sono altri festival simili in Toscana e penso che questa sia la maggiore motivazione dietro la scelta di sostenere questo progetto”.