Torna Riciclao il mercatino dell'usato che guarda anche alla solidarietà

Organizzato dall’Operazione Mato Grosso con la collaborazione del Comune di Prato si terrà a Officina Giovane fino al 10 aprile. In vendita oggetti, abbigliamento, biciclette, libri e bigiotteria

Nuovo appuntamento con Riciclao, l’evento solidale delle vacanze di Pasqua organizzato dall’Operazione Mato Grosso con la collaborazione del Comune di Prato che si terrà a Officina Giovane da oggi 6 aprile fino al 10 aprile. Una manifestazione che unisce la difesa dell’ambiente, la solidarietà e la partecipazione dei giovani in un’attività manuale e reale. Sarà infatti un vero e proprio esercito di giovanissimi volontari, che e raccoglieranno, di portone in portone, abbigliamento di ogni genere, biciclette vecchie e nuove, giochi e oggetti un buono stato, libri, fumetti, dischi, antichità e piccoli arredi di modernariato. Un’occasione per rimettere in circolo tonnellate di materiale che finirebbero destinate ai rifiuti: una vera operazione di economia circolare, arricchita dall’obiettivo di sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso in America Latina.Tutto il materiale raccolto sarà selezionato e messo in vendita nel tradizionale Mercatino del Riuso di Riciclao a Officina Giovani (piazza Macelli, Prato), aperto da giovedì 6 aprile a lunedì 10 aprile compresi. “Riciclao è un appuntamento ormai fisso che caratterizza la relazione di Officina Giovani con Operazione Mato Grosso - spiega a Simone Mangani, assessore alla Cultura e alla Cittadinanza -. È l’appuntamento più importante del riuso, nato dal basso e condiviso con le scuole e con gli enti locali”. Gli spazi di Officina Giovani permetteranno a tutti gli appassionati dell’usato di trovare qualsiasi cosa, dal disco vinile alle lampade vintage, dal mobile antico fino alle biciclette di ogni genere e gusto, libri rari, giocattoli da collezionismo, vestiti, scarpe, bigiotteria etc. L’intero ricavato dell’iniziativa come ogni anno servirà per aiutare i più poveri nelle missioni dell’OMG in Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia dove operano come volontari anche alcuni pratesi. . Ma l’aspetto più importante resta quello educativo e formativo per i ragazzi partecipanti e per tutta la cittadinanza: vivere e trasmettere l’idea che insieme si possono fare grandi cose utilizzando per gli altri ciò che tutti hanno a disposizione, il tempo libero. Tutti possono partecipare anche alla raccolta consegnando direttamente le cose ai volontari o portandole direttamente al Mercatino di Riciclao in piazza Macelli a Prato. I giovanissimi volontari dell’OMG, rivestiti di un gilet giallo, passeranno casa per casa secondo un preciso calendario:

Giovedì 6 aprile: Mezzana, Madonna dell'ulivo, San Giuseppe, Resurrezione, Sacra famiglia, La Querce, La Pietà, La Castellina, Le Badie

Venerdì 7 aprile: Viaccia, Maliseti, Narnali, S.Lucia, Coiano, SS.Martiri, Chiesanuova, Sacro Cuore, Galcetello, Galciana, S.Ippolito, S.Giusto, Figline , Montemurlo e Bagnolo

Sabato 8 aprile: Grignano, Cafaggio, Casale, Vergaio, Capezzana, Tobbiana, Tavola, Iolo, Paperino, Le Fontanelle, S.Giorgio e S.Maria a Colonica, Carmignano, Seano, Comeana, Poggio a Caiano.

I ragazzi che partecipano saranno ospitati come sempre nell’Istituto Gramsci-Keynes.

