27.09.2023 h 16:26 commenti

Torna "Prato Campus Week" con un progetto speciale per raccontare la città

"Our City, Our Campus" dove i ricercatori e gli studenti della Monash University, del Pin e dell'University of New Haven Tuscany Campus raccontano come vivono e interagiscono in città e come pensano al futuro

Torna "Prato Campus Week", la festa dell'Università con una novità: il progetto "Our City, Our Campus" dove i ricercatori e gli studenti della Monash University Prato, del Pin e dell'University of New Haven Tuscany Campus Prato raccontano come vivono e interagiscono in città e come pensano al futuro di Prato.

La presentazione è prevista il 5 ottobre in Salone Grollo alla Monash University, Prato con le testimonianze dei protagonisti. Confermati, invece, gli appuntamenti tradizionali di educazione civica con la pulizia di una sponda del Bisenzio e i percorsi emozionali. L'iniziativa oltre a coinvolgere le tre università ha il patrocinio del Comune di Prato e la collaborazione di Legambiente Alia e IKP Prato (Squadra dilettantistica di Orienteering), AICAN Prato (Associazione Italiana Canoa Canadese).

"E' stato pensato - ha sottolineato l'assessore al turismo Gabriele Bosi - un evento che avesse una duplice funzione: da un lato quello di promuovere l'aggregazione e l'interazione tra gli studenti attraverso la conoscenza reciproca, dall'altra la possibilità di comunicare in modo chiaro con eventi strutturati la presenza delle facoltà a Prato, quindi il suo essere una città pienamente universitaria."

Prato per dimensioni e caratteristiche è un vero e proprio “campus diffuso”, in cui le sedi universitarie presenti interagiscono in modo organico con il contesto urbano e sociale.

"Prato - ha sottolineato la presidente del Pin Daniela Toccafondi - è un'area conosciuta nel mondo per le sue produzioni sostenibili. Vogliamo affermare questo concetto non solo nelle produzioni ma come stile di vita. Le tre università del territorio intendono rafforzare questa identità."

Primo appuntamento martedì 3 ottobre con La scoperta della città. Gli studenti delle tre università coordinati dall’associazione IK Prato esploreranno la città scoprendo particolari che spesso passano inosservati. Mercoledì 4 ottobre è di scena il CleanUp gli studenti armati di pinze, guanti e sacchi della spazzatura raccoglieranno i rifiuti sul lungo Bisenzio.

L'Università di New Haven è una realtà che da più di 10 anni è presente nella città di Prato, così come la Monash lo è da più di 20, e il Pin da oltre 30. Una presenza sul territorio che secondo Sophie Monkman e Matteo della Monash university e Kevin Murphy della New Heaven university "Siamo arrivati ad un punto che è diventato necessario dare qualcosa di più concreto alla città che ci ospita. Per questo motivo, per questa edizione, le attività verranno organizzate in modo da poter rendere i nostri studenti più “attivi” nel tessuto della città"

In quest'ottica nell'edizione 2023 non sono più previsti gli open day.