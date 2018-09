19.09.2018 h 18:25 commenti

Torna "Montemurlo arte, lavoro": tre giorni per le eccellenze del territorio

Si inizia domani alla Sala Banti con la premiazione dell'atleta dell'anno. Domenica ritorna la grande mostra mercato in piazza Don Milano con stand gastronomici, di artigianato e i gazebo delle associazioni sportive

Tutto pronto a Montemurlo per la nuova edizione di “Montemurlo arte, lavoro e sport”. Un intero fine settimana, da domani venerdì 21 a domenica 23 settembre, dedicato alle eccellenze del territorio: turismo, moda e, novità di quest'anno, tanto sport.

La manifestazione, giunta alla 18esima edizione, è come sempre promossa dalla Pro-loco Montemurlo e dal Comune, e si apre venerdì 21 settembre alle ore 21,30 alla Sala Banti con la premiazione dell' “Atleta dell'anno”. L'amministrazione comunale darà un riconoscimento ai “big” dello sport montemurlese, dal campione olimpico Marco Innocenti, all'asso della motocicletta Lorenzo Dalla Porta, alla regina del ring Emily Wahby, al paralimpico Jacopo Luchini, alla maglia rosa dell' handbike Christian Giagnoni, al “paladino” della palla ovale, Leonardo Mantelli, al campione di tiro Pasquale Renzulli, ai calciatori di serie A Christian Kouame del Genoa e Manuel Pucciarelli del Chievo Verona, a Marco Martorana nel karate, per finire con le bocciofile Vannucci e Nuova Europa.

Il Comune, insieme a Panathlon Prato e Coni, sceglierà, invece, tra le giovani promesse gli “Atleti dell'anno”, un modo per incoraggiare e sostenere chi, a costo di tanto impegno e sacrifici, persegue ambiziosi traguardi sportivi. Un premio che l'assessore Forastiero ha voluto assegnare ai giovani per dare valore all'impegno nello sport come crescita personale.

Sabato 22 settembre, invece, a “Montemurlo arte e lavoro” si parla di turismo e promozione del territorio e delle sue eccellenze. Alle ore 10,30 al Centro Giovani (piazza Don Milani, 3) si svolgerà un convegno sul sistema turistico territoriale, durante il quale saranno presentate le schede montemurlesi di “Toscana Ovunque bella”, il progetto di storytelling che ha l'ambizione di raccontare la nostra regione in modo nuovo e condiviso, e del “Portale Prato turismo”. La sera di sabato 22 settembre alle ore 21,30 in piazza Don Milani, invece, la serata s'illumina con le creazioni degli studenti del Liceo artistico “Umberto Brunelleschi”, che sfileranno con alcuni abiti da loro disegnati e realizzati.

Come da tradizione la grande festa in piazza andrà in scena domenica 23 settembre con la mostra mercato per le vie della città. Dalle ore 9 alle ore 19 in via Montalese, via Deledda e piazza Don Milani, chiuse al traffico per l'occasione, si potrà girare tra gli stand di artigianato, specialità gastronomiche, prodotti dell'ingegno e, novità di quest'anno, scoprire la “festa dello sport”, evento nell'evento, che porterà in piazza palestre e associazioni sportive che daranno dimostrazione delle loro attività. In via Deledda si potranno trovare i gazebo di basket, volley, calcio, rugby, ciclismo, motocross, hockey, il bocciodromo “Vannucci” che nel pomeriggio promuoverà una sfida tra i campioni della bocciofila e gli amministratori comunali. In piazza Don Milani, invece, ci saranno la ginnastica ritmica e le palestre Mythos, Universo e la scuola di danza “Smile”. Per tutta la giornata in piazza Don Milani, inoltre si potrà visitare la mostra di veicoli d'epoca e, come sempre, dalle ore 15,30 allo stand della Pro-loco si potrà far merenda con la “Sagra del cencio” a cura della Pro-loco.