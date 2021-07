19.07.2021 h 15:42 commenti

Torna lo "Street Food del contadino" al Mercato coperto

Terza edizione per la cena a base di prodotti del territorio organizzata da Terra di Prato nella nuova struttura dio via Giordano. La serata vedrà l'omaggio ai grandi cantautori con Enzo Lombardi Live

Così il 21 luglio, dalle 18,30 per tutta la serata, al Mercato Coperto di via Giordano (traversa via Pistoiese, altezza ex Pam/Farmacia Etrusca) sarà possibile prenotare il proprio tavolo e richiedere informazioni, telefonando al 3358028413 (Laura, dalle ore 15 alle 19). Lo "Street Food del contadino" cala il tris. Dopo il successo dei primi due eventi, e sulla spinta del gradimento da parte dei tanti pratesi che vi hanno partecipato, torna anche questa settimana l'appuntamento serale coi produttori di Terra di Prato. Il menù non cambia: cibo genuino, birra artigianale, cocktail bar e musica. L'unica novità è l'anticipo al mercoledì sera.

L'iniziativa punta a far conoscere i produttori di Terra di Prato e lo spazio da poche settimane inaugurato all’interno del Macrolotto Zero. Oltre alla cena a base di prodotti del territorio è previsto l'intrattenimento musicale con Enzo Lombardi Live. Voce e chitarra acustica, Enzo Lombardi accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso il cantautorato italiano partendo dagli anni '50, con i capolavori immortali dell'intrattenimento firmati Carosone e Buscaglione fino ad arrivare a Brunori S.a.s, Calcutta, The giornalisti passando attraverso De André, Dalla, Guccini, De Gregori, Battiato. Non mancheranno gli omaggi ai "songwriters" internazionali.

