Torna lo shopping serale, tra le novità il mercato in notturna in piazza Duomo

Per tutti i giovedì di luglio negozi aperti la sera nel centro storico: in via Muzzi e Guasti quattro serate dedicate al Vintage anche con un omaggio a Francesco Nuti. Primo appuntamento il 6 luglio con l'inizio dei saldi

Tornano i giovedì di apertura serale dei negozi in centro storico con due novità: il mercato in notturna il 20 luglio in piazza Duomo e iniziative speciali per via Muzzi e via Guasti con eventi Vintage organizzati da Confesercenti e Confcommercio. Confermata la pedonalizzazione temporanea per alcune aree del centro storico, le tariffe agevolate per chi utilizza il mono pattino dai parcheggi scambiatori verso il centro e l'autorizzazione per i residenti a parcheggiare gratuitamente anche nei parcheggi a pagamento fuori le mura cittadine. (leggi)

" Via Guasti e via Muzzi - ha sottolineato Cristiana Coveri referente centro storico Confesercenti - sono strade escluse dal passeggio e in generale dalla movida, così abbiamo organizzato il mese di luglio Vintage, chi verrà vestito come negli anni '50 e 60 godrà di uno sconto speciale".

Il 13 previsto un omaggio a Francesco Nuti con tv anni '70 che trasmetteranno spezzoni dei suoi film, inoltre le vie saranno tappezzate con le locandine dei suoi film, previsto anche un dj set che proporrà alcune delle canzoni più famose dell' attore pratese. Gli altri tre giovedì saranno dedicati alle moto e auto d'epoca.

Il terzo giovedì, in piazza Duomo un mercato straordinario dove però non sono previste bancarelle di food. "Lanciamo questa nuova iniziativa - ha spiegato Matteo Marianeschi di Confcommercio Prato Pistoia - mentre il primo giovedì del mese coincide con l'inizi dei saldi, una concomitanza che non succedeva da anni e che ci fa ben sperare".

Come lo scorso anno l'amministrazione comunale ripropone la pedonalizzazione temporanea di alcune strade dal giovedì alla domenica sera. "In estate - ha sottolineato l'assessore al centro storico Giacomo Sblogi - c'è più voglia di socializzazione e di stare all' aperto, limitare il traffico delle auto all' interno delle mura storiche sicuramente favorisce".