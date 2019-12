21.12.2019 h 11:45 commenti

Torna la Rivista del Buzzi in versione rock e con un omaggio a Rodolfo Betti

Dal 26 marzo al Politeama "A un certo momento l'inferno". Dopo due anni di pausa le Pagliette di nuova e vecchia generazione tornano a recitare per beneficenza

Dopo due anni di pausa torna la rivista del Buzzi. Il debutto il 26 marzo al Politeama con una storia ambientata al tempo di Dante Alighieri ma con un'interpretazione rock e il ritorno alla regia di Alessio Gori, mentre i testi sono frutto di un lavoro di gruppo.

“A un certo momento l'inferno", questo il titolo della Rivista, è un omaggio anche a Rodolfo Betti. “Ci siamo ispirati ad una sua espressione – precisa Gabriele Villoresi del club della Pagliette – che amava molto ripetere”.

Sul palcoscenico oltre ai ballerini di nuova e vecchia generazione, diretti da Eric Basso, Mariangela Superbo e Camilla e Rebecca Innocenti, anche tantissimi ragazzi. “Abbiamo dovuto chiudere le selezioni – continua Villoresi – per il grande numero di adesioni. Ci stiamo inventando ruoli per cercare di trovare a ciascuno una piccola parte”. Le prove sono già iniziate nell'aula magna del Buzzi. “Ringrazio il preside per la disponibilità dei locali – precisa Villoresi –, i ragazzi hanno preso come sempre molto sul serio questo impegno e sono anche entusiasti della storia, un filo unico che accompagnerà tutta la Rivista”.

Repliche a partire dal 27 con doppia la domenica, il ricavato dei biglietti sarà devoluto anche quest'anno in beneficenza

