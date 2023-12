02.12.2023 h 19:33 commenti

Torna la Rivista del Buzzi con le avventure di una “Sherazade” pratese

La prima andrà in scena al Politeama giovedì 29 febbraio alle ore 21 e le repliche successive venerdì 1 e sabato 2 marzo sempre alle ore 21 mentre domenica 3 marzo con doppio spettacolo alle ore 16,30 e 21

Dalla Prato trecentesca a un viaggio esotico in Medio Oriente, torna la Rivista del Buzzi sul palcoscenico del Ploiteama .“Karatutarabai”, con sketch, musiche e balletti, le Pagliette del Buzzi raccontano le avventure di una “Sherazade” pratese intenta a valorizzare le doti e le qualità produttive del nostro territorio con le sue “mille e una pezza”.Oltre alle consuete risate sarà quindi anche l'occasione per dedicare un momento di riflessione sull'attuale mondo del tessile.Nata da un lavoro degli autori Claudio Chiti, Simone Leoni e Marco Pugi, la rivista 2024 presenta molte novità: la regia è stata affidata a Alessandro Bicchierai mentre le coreografie ad Emanuele Iervolino e Viola Vannucchi. I testi delle canzoni sono di Fabio Fantini mentre le musiche sono di Simone Papi, Giacomo Rendine, Cristiano Vieri e Paolo Vitellozzi. I costumi sono di Marialuisa Rugi e Nicoletta Coppini mentre il trucco e parrucco è curato da Micol Passini; la locandina è stata disegnata da Niccolò Storai.La prima andrà in scena giovedì 29 febbraio alle ore 21 e le repliche successive venerdì 1 e sabato 2 marzo sempre alle ore 21 mentre domenica 3 marzo con doppio spettacolo alle ore 16,30 e 21.I prezzi dei biglietti restano invariati,dai €.10 sino ai €.25 in base alla tipologia di posti e saranno disponibili da venerdi 8 dicembre presso il botteghino del teatro Politeama, nei punti vendita Boxoffice Toscana ed on line su www.ticketone.it