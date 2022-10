12.10.2022 h 16:41 commenti

Torna la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà

L'appuntamento è per domani e sabato nei supermercati Conad e, solo dopodomani, Coop. Si raccolgono biscotti, carne in scatola, olio di oliva, olio di semi, aceto e pasta

Nuovo appuntamento con la tradizionale raccolta alimentare a sostegno dell'Emporio della Solidarietà, il supermercato solidale di via del Seminario. L'appuntamento è per questi venerdì 14 e sabato 15 ottobre nei supermercati Conad e sabato 15 alla Coop. I prodotti richiesti sono biscotti, carne in scatola, olio di oliva, olio di semi, aceto e pasta. Nello specifico: venerdì 14 ottobre, dalle 14 alla chiusura, la raccolta è nei supermercati Conad di via Catani, via Kuliscioff e via Roma. Sabato 15 ottobre per l'intera giornata, alla Conad di via Catani, via Kuliscioff, via Roma, via 7 Marzo e via Gherardi, alla Coop del Parco Prato e di Vaiano.

All'ingresso dei punti vendita che hanno aderito, saranno presenti i volontari con pettorina rossa che forniranno tutte le informazioni utili sulla raccolta e consegneranno un sacchetto e un volantino, scritto anche in cinese, con l'indicazione dei prodotti richiesti. L’iniziativa è a sostegno di chi attraversa un momento difficile, come recita il volantino: "Per te è solo qualcosa. Per una famiglia in difficoltà è tutto".