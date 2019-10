02.10.2019 h 17:50 commenti

Torna la Prato Urban Run: fare sport e riscoprire le bellezze del centro storico

La manifestazione, giunta alla quarta edizione, si svolgerà domenica prossima e punta a richiamare in città 3mila persone

Tutto pronto per la quarta edizione della Prato Urban Run che si svolgerà domenica 6 ottobre e che avrà come preambolo venerdi 4 ottobre dalle 17,30 in Palazzo Banci Buonamici il seminario "Sport Giovanile e Stili di Vita" e sabato 5 ottobre il village con il Prato Sport show con la presentazione delle squadre partner del Cgfs.

Dopo il successo delle prime tre edizioni che hanno visto un crescendo di partecipanti (oltre 1.800 persone nella prima, 2.400 nella seconda edizione e 2.500 lo scorso anno) torna anche quest’anno un modo nuovo di fare sport e di vivere il centro storico di Prato con un percorso di circa 5 km dove le famiglie, i bambini, gli appassionati, i cittadini e i turisti avranno la possibilità di camminare dentro la città in maniera unica.

"Un grande appuntamento che vuole far scoprire attraverso la camminata - dice l'assessore allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci - le nostre bellezze con tutte le famiglie" "Quest’anno il Cgfs ha deciso di confermare la manifestazione per la giornata del 6 ottobre per dare, ai tanti pratesi e non solo, la possibilità di partecipare all’evento.

La partenza di ogni gruppo, di 80 persone, inizierà alle 8.30 e avrà una cadenza temporale ogni 10 minuti per un massimo di 3.000 iscritti. Madrina d'eccezione dell'edizione 2019 la pluricampionessa olimpica di scherma Arianna Errigo fresca di medaglia di bronzo ai mondiali di Shanghai.

La partenza è da Piazza delle Carceri in direzione Riversibility, Campo dello StreetBasket, visita del teatro-Cinema Borsi, San Domenico e palazzo comunale, passaggio alle nuove Manifatture Digitali Cinema e Bastione Santa Trinita per chiudere poi in bellezza con la visita del Chiostro di San Francesco. Il village sarà allestito sabato 5 ottobre sempre in Santa Maria delle Carceri e nel pomeriggio dalle 16 si svolgerà il Prato Sport Show. La quota di iscrizione per i non soci CGFS è di 8 euro e comprende un kit evento (T-shirt, Zainetto, e un Buono ristoro da consumare a fine percorso) mentre per i soci del Cgfs la partecipazione è gratuita, previa iscrizione, con possibilità fino al giorno precedente.