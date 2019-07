09.07.2019 h 18:31 commenti

Torna la Prato Abetone: quattro percorsi con la Granfondo di 148 km e la classica di 72 km

Domenica il classico appuntamento per i cicloamatori che quest'anno celebra l'edizione numero 38

Tutto pronto per la 38esima Prato Abetone che quest'anno è inserita come prova del Criterium Tricolore e sarà valida anche come Challenge Toscano per i tanti appassionati cicloturisti. Lo start domenica 14 luglio dalle 7 alle 8 da viale Piave, dove i partecipanti si potranno iscrivere direttamente anche il sabato 13 luglio, con ritorno proprio all'Oratorio Sant'Anna per il party finale. Premiazioni per le società giovedi 18 luglio alle 21 a Palazzo Datini.

Saranno quattro i percorsi della storica manifestazione con il corto che arriverà a Seano e tornerà a Prato di circa 65 km, il medio con i ciclisti che giungeranno a Gavinana e torneranno nel centro di Prato per 96 km e la Gran Fondo di 148 con arrivo all'Abetone e ritorno a Prato. Non poteva mancare la classica da Prato all'Abetone per 72 km e per chi vuole sfidare se stesso c'è la possibilità di avere il tempo di gara tra La Lima e l'Abetone. Infine c'è la possibilità anche per chi non parte da Prato con l'Autogestito di partecipare e dare punteggio alla squadra di appartenenza iscrivendosi direttamente all'Abetone.

"Questa corsa ha una tradizione e un grande cuore - dice l'assessore allo sport del Comune di Prato Luca Vannucci - fa sognare il ciclista che dalla pianura vuole sfidare la montagna e l'ottimo rapporto tra i due punti di partenza e arrivo è sinonimo di riuscita".

Al termine i pullman della Cap saranno pronti a far rientrare a Prato i ciclisti che preferiscono non scendere sui pedali. A tutti verrà consegnato il diploma con il tempo di gara e ci sarà un super ristoro finale.Come lo scorso anno chi sarà raggiunto dalla famiglia può salire sul Monte Gomito e ammirare il panorama dell’Appennino tosco-emiliano.