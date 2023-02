06.02.2023 h 16:33 commenti

Torna la piaga dei sacchi neri, scoperta maxi discarica a San Giusto

Al termine dell'intervento saranno mandati a smaltimento circa 40 tonnellate di rifiuti, per la quasi totalità tessili. L'assessore Sanzò annuncia: "Metteremo le fototrappole"

(e.b.)

C'erano oltre trecento sacchi neri pieni di scarti tessili ma anche rifiuti urbani, sotto la fitta vegetazione che copriva la scarpata del ponte dell'autostrada in via del Molinuzzo lato San Giusto. Una grande discarica abusiva come non se ne vedevano da tempo, scoperta grazie alla segnalazione dei residenti della zona al Comune e Alia Servizi ambientali.Oggi pomeriggio, 6 febbraio, l'assessora alla Città curata, Cristina Sanzò, ha effettuato un sopralluogo per fare il punto sulle operazioni di pulizia che sono in corso e andranno avanti anche nei prossimi giorni.Una volta accertata che l'area è comunale, l'intervento ha preso il via giovedì scorso con il disboscamento da parte di Consiag servizi, altrimenti i camion di Alia Servizi ambientali non sarebbero riusciti ad avvicinarsi. Dopo due giorni di lavoro, gli operatori ecologici hanno portato via trenta tonnellate di rifiuti e si stima che alla fine dell'intervento si arriverà a quaranta.Si tratta al 95% di scarti tessili. Con ogni probabilità, vengono ritirati dai pronto moda della zona da qualcuno che non ha neanche le autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti, e poi scaricati nella scarpata direttamente dalla strada che porta al ponte. Un punto che si presta particolarmente bene per azioni del genere perché questo attraversamento autostradale è senza uscita e dunque viene utilizzato solo da chi abita sul lato del Macrolotto 1 o dai pedoni. Tra l'altro fino a poco tempo fa i lampioni non funzionavano.La soluzione annunciata dall'assessora è quella della fototrappola: “Abbiamo già una ventina di posti dove questi dispositivi vengono sistemati periodicamente. – spiega Sanzò – Ne aggiungiamo un altro. L'illuminazione pubblica è stata ripristinata ed è essenziale per far si che la telecamera riprenda bene la targa del mezzo che trasporta gli scarti tessili da gettare. Questi comportamenti delinquenziali assolutamente da condannare e sradicare vanno a scapito di tutti i cittadini onesti che pagano le tasse". In assenza di un responsabile accertato, infatti, i costi della pulizia dell'area sono a carico della collettività coperti dalla Tari. Il fenomeno sembra in diminuzione. Nel 2022 i rifiuti provenienti da discariche abusive sono inferiori alle 500 tonnellate.Quella di via del Molinuzzo è dunque circa un decimo del totale annuo scoperto sul territorio.I residenti chiedono che venga fatto altrettanto anche dall'altra parte del ponte. La scarpata in questo caso è coperta da un canneto. L'assessora Sanzò si è impegnata a verificarne la fattibilità partendo dalla proprietà del terreno.