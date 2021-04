19.04.2021 h 11:31 commenti

Torna la "Pasta tricolore" del Primo maggio: obiettivo superare le 5 tonnellate di merce raccolta

I prodotti alimentari saranno distribuiti alle famiglie bisognose dalle parrocchie della città, dalla Caritas, dalla Mensa La Pira e dalle altre associazioni di volontariato del territorio

Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche quest'anno la raccolta alimentare del 1 Maggio all'insegna del tricolore italiano: “La pasta tricolore”, con l'obiettivo di battere il record di dodici mesi fa, quando furono raccolte 4 tonnellate di prodotti alimentari, poi distribuiti alle famiglie in difficoltà.

Si può donare pasta, passata di pomodoro, pesto ma anche prodotti a lunga conservazione per aiutare le famiglie più bisognose. Gli organizzatori puntano a superare le 5 tonnellate di raccolta.

"L'idea - spiegano i promotori - è nata sui social, proprio per il giorno della Festa dei Lavoratori. Il nostro paese fondato sul lavoro, che in questo momento purtroppo manca a tante famiglie a causa di questa pandemia. Il nostro piccolo gesto per regalare un sorriso e un aiuto a chi in questo momento ha bisogno".

Tra i promotori dell'iniziativa il consigliere comunale Claudio Belgiorno che ha già invitato i parlamentari pratesi e il sindaco partecipare il prossimo Primo maggio alla consegna dei prodotti. “Quest’anno siamo molto ambiziosi e vogliamo arrivare a 5 tonnellate di alimenti - dice -. Grazie alla generosità dei pratesi, dopo una settimana siamo arrivati già a due tonnellate e le chiamate continuano ad arrivare".

Gli alimenti raccolti entro 1 di Maggio, saranno divisi e consegnati alle parrocchie della città di Prato, alla Caritas, alla Mensa La Pira e alle altre associazioni di volontariato del territorio, il tutto documentato da foto e video.

Per contribuire alla nostra raccolta, si possono contattare i seguenti numeri telefonici per i punti raccolta: 348.9106873 e 342.5551712.