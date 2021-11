E' una sorta di antipasto di ciò che accadrà sabato 6 novembre, sempre ai piedi del Castello dell'Imperatore, dove il gruppo degli Ultras della Curva Ferrovia-Matteo Venitisette invitano i tifosi a presentarsi alle ore 14.30 per una foto che dovrà rappresentare una sorta di poster da diffondere in città. I tifosi più 'datati' al fianco delle nuove generazioni. Saranno presenti anche varie componenti della città, sulla scia di quanto fatto in occasione della presentazione della prima squadra in piazza San Francesco a settembre: le pagliette del Buzzi, il rapper Blebla, i calcianti della Palla Grossa, il pugile Francesco Di Fiore con l'Accademia Prato. Tutti insieme per gridare il ritrovato affetto perduto con la squadra cittadina e per lasciare una immagine che verrà diffusa in occasione delle tante iniziative che la tifoseria organizzata ha in mente di realizzare.