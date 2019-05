16.05.2019 h 15:09 commenti

Torna la Notte dei Musei, aperture straordinarie e visite gratuite in tanti musei pratesi

Nella serata di sabato 18 maggio apriranno le loro porte Palazzo Pretorio, il Centro Pecci, il Museo del Tessuto e il Museo dell'Opera del Duomo. Prevista anche una speciale visita notturna al Cassero Medievale

Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 18 maggio torna la Notte Europea dei Musei. I principali musei pratesi promuovono così, anche quest’anno, ingressi e visite gratuite serali.

A Palazzo Pretorio, dalle 21 alle 24 sarà possibile visitare, oltre alle collezioni permanenti, la mostra temporanea “Effetto Leonardo, Opere dalla collezione Carlo Palli”. Un corpus di oltre 80 opere di 50 artisti italiani e non, che rielaborano in chiave contemporanea i temi cari al genio vinciano.

Anche il Centro Pecci aderisce alla serata, offrendo ai suoi visitatori l’ingresso libero, dalle 21 alle 23, e l’opportunità di visitare le due mostre appena inaugurate: “Wiltshire Before Christ”, progetto multidisciplinare di Jeremy Deller, Sofia Prantera e David Sims e “Tomorrow Is The Question”, che presenta tre interventi dell'artista Rirkrit Tiravanija.

Il Museo del Tessuto ha programmato la sua apertura straordinaria dalle 21 alle 23, con possibilità di visitare gratuitamente le mostre in corso “Leonardo da Vinci, l'ingegno, il tessuto” e “Drappi d'oro e di seta”.

Sarà aperto e gratuito anche il Museo dell’Opera del Duomo, sempre dalle 21 alle 23, con l’occasione di visite guidate al patrimonio del museo al prezzo di 5 euro.

Da segnalare anche la speciale visita guidata al Cassero Medievale, il collegamento rialzato che in origine collegava il Castello dell’Imperatore con la cinta muraria della città. Oggi completamente restaurato, il Cassero è un passaggio lungo le mura su due livelli, in parte coperto e in parte all'aperto, che offre un panorama suggestivo insieme a tante storie e aneddoti. Promossa da Chora e CoopCulture, la visita è in programma alle ore 21. L’attività ha un costo di 5 euro a persona e si svolgerà a lume di torcia elettrica. È necessaria la prenotazione al numero 0574 38207 entro le 13 di venerdì 17 maggio.



Edizioni locali collegate: Prato

