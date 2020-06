19.06.2020 h 11:52 commenti

Torna la musica dal vivo: Saturnino, Onori e Bugo ospiti del Pecci Summer Live

Dal 9 al 25 luglio si alterneranno sul palco dieci artisti che spaziano dalla musica elettronica a quella acustica, ad accoglierli uno location ripensata come se fosse una piazza della città. Inizia anche la programmazione del cinema estivo con biglietto cumulativo pizza e film

Il Pecci Summer Live, quest’anno, nasce dalla collaborazione tra Comune di Prato e di tutti gli organizzatori di eventi che da anni lavorano sul territorio; il Festival delle Colline, Fonderia Cultart, A- Live, Capanno 17 e Beer on the Road.

Dal 9 al 25 luglio dieci concerti, nell’anfiteatro con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma ticketone, si va dall’ingresso libero fino a 18 euro, per una platea di massimo 200 persone, tutte distanziate secondo le norme anticontagio.

Per l’occasione l’anfiteatro verrà ripensato con due spazi separati dal palco, quello verso le gradinate sarà utilizzato per concerti e il cinema all’aperto, mentre quello verso il bar prevede la realizzazione di un giardino dove in piccoli gruppi si potrà bere l’aperitivo e partecipare a incontri e serate musicali

“In un momento in cui gli spazi all’aperto sono una risorsa preziosa – ha spiegato la direttrice Cristiana Perrella – mettiamo a disposizione della città non solo l’anfiteatro ma anche lo spazio davanti al bistrot. L’idea è di creare una piazza dove da una parte si possa assistere a concerti e alla proiezione dei film, dall’altra partecipare a Djset, incontri e cenare. Stiamo pensando anche a un biglietto cumulativo pizza-film”

Le proiezioni inizieranno il 1 luglio con pellicole d’autore della stagione 2019/20 ma anche quattro anticipazioni.

“Annullata la PratoEstate – spiega l’assessore alla cultura Simone Mangani – abbiamo realizzato con tutti gli attori del territorio, questo festival con un programma ad ampio spettro per incontrare i gusti del pubblico”.

Ecco il programma, tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,30:

Lorenzo Senni giovedì 9 luglio, Francesco di Bella e Edda venerdì 10 luglio, Joycut mercoledì 15 luglio, Saturnino e Onori giovedì 16 luglio, Dente sabato 18 luglio, Claver Gold martedì 21 luglio, Bugo mercoledì 22 luglio, Gio Evan giovedì 23 luglio, Guano Padano venerdì 24 luglio e Ghemon sabato 25 luglio.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus