21.06.2022 h 14:20 commenti

Tornano gli scritti alla maturità, oltre 1.800 studenti pratesi domani affronteranno la prova d'italiano

I maturandi 2022 hanno vissuto due anni di dad, la seconda prova viene preparata da ciascuna commissione in base al programma svolto. Nel colloquio orale anche una domanda di educazione civica

Dopo due anni torna la maturità in presenza con due prove scritte e un orale. Un ritorno alla vecchia formula con la differenza che non esite più la terza prova e la seconda, quella d'indirizzo, viene preparata dalla commissione, e quindi varia di classe in classe.

A Prato sono 1.870 gli studenti che domani 22 giugno, affronteranno il tema d'italiano. Una prova che mette ancora più ansia, rispetto agli standard che da generazioni si vivono la notte prima degli esami, visto che i muturandi del 2022 hanno vissuto gli anni difficili della Dad. L'istituto superiore con più allunni impegnati nell' esame di stato è il Buzzi con 300 , mentre al Copernico le femmine, 160, prevalgono sui maschi (88) quadro inverso per il Marconi dove la proporzione è 11 a 100.

La campanella suonerà per tutti alle 8,30 e le tracce arriveranno per via telematica direttamente dal Ministero. Come ogni vigilia che si rispetti, inizia anche il toto traccia: per l'attualità si parla della guerra in Ucraina e i 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, mentre per la traccia di letteratura di Verga.

La commissione sarà composta esclusivamente dai membri interni e questo rassicura gli studenti, con il solo presidente come esterno. Il colloquio orale, domani sarà estratta la lettera alfabetica del cognome con cui si inizieranno le interrogazioni, partirà dall'analisi un materiale scelto dalla commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto) ed è prevista anche una domanda di educazione civica . Il colloquio si svolgerà senza la mascherina.