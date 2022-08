23.08.2022 h 12:25 commenti

Torna la magia del luna park, novantacinque giostre e tanti banchi di street food

Da sabato 27 agosto a domenica 18 settembre, in viale Marconi, il tradizionale appuntamento con le giostre. In programma anche tre giornate di promozione per gli under 14 e quella dedicata alle persone diversamente abili. Ancora in forse lo spettacolo dei fuochi d'artificio

Torna il Luna Park senza restrizioni. Da sabato 27 agosto fino a domenica 18 settembre, l'area di viale Marconi ospita 95 giostre per grandi e piccoli, banchi alimentari di street food e dolciumi. Il programma della manifestazione comprende anche la Festa del bambino che torna per tre martedì consecutivi, il 30 agosto, il 6 e il 13 settembre. Un'occasione per divertirsi con promozioni sui biglietti per i ragazzi sotto i 14 anni attraverso la formula dei coupon "prendi due e paghi uno".

Altra conferma: il 7 settembre, dalle 10 alle 12.30, la Giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili che ogni anno coinvolge numerose persone tra giovani, adulti e accompagnatori che possono salire gratuitamente sulle attrazioni grazie alla collaborazione dei giostrai che offriranno anche la merenda, e delle associazioni del territorio . Per quanto riguarda i fuochi d'artificio, nulla è ancora deciso per quelli che, come da tradizione, accompagnano la conclusione della manifestazione.

