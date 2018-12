12.12.2018 h 12:52 commenti

Torna la Kid Sport Marathon, iniziativa sportiva di solidarietà

L'appuntamento domenica 16 dicembre al palazzetto Estraforum con i bambini del Cgfs e il saggio di ginnastica dell' Arcobaleno. Il ricavato sarà destinato al progetto 2020 della cooperativa Kepos

Nona edizione domenica 16 dicembre per la Kid Sport Marathon manifestazione sportiva di solidarietà dedicata ai più piccoli organizzata dall’Associazione gruppo sportivo ricreativo Polizia Municipale di Prato, il Cgfs e con il patrocinio del Comune di Prato. Appuntamento alle 9 al palazzetto Estraforum con la kermesse di pallavolo, nel pomeriggio invece è di scena il ping pong e la pallacanestro, nel tardo pomeriggio saggio di fine anno di ginnastica artistica e Ritmica Arcobaleno. L’intero ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale Kepos per il progetto 2020 che prevede un percorso post scuola dedicato ai giovani disabili. “Un momento importante – ha sottolineato Andrea Pasquinelli comandante della polizia municipale- dove si riesce a coniugare attività sportiva con la solidarietà. Lo scorso anno abbiamo battuto tutti i record con un incasso di oltre 13mila euro, in vent’anni di attività, se si considera anche la corsa podistica dell’8 dicembre, sono stati versati in

beneficenza quasi 300mila euro”. La novità di quest’anno è la presenza dei bambini del gioco palla che animeranno i giochi della mattinata, nel pomeriggio invece sono previsti oltre 350 piccoli atleti che parteciperanno ai percorsi di destrezza, alla sfilata delle squadre di basket e al flash mob coreografico dedicato al Natale. Come sempre è prevista la presenza di Babbo Natale con la sua slitta. “Grazie alla Municipale e al Cgfs – ha sottolineato l’assessore allo sport Simone Faggi – anche quest’anno offriamo alla città un momento di solidarietà e di sport che ha come protagonisti i bambini e le attività sportive praticate in palestra”.







