Torna la fiera di Comeana: quattro giorni di musica, enogastronomia e mercatini artigianali

Da domani fino al 4 luglio ai piedi del tumulo etrusco di Montefortini. Primo appuntamento con la festa Cubana dedicata alla solidarietà

Da domani venerdì 30 giugno al 4 luglio, torna la tradizionale fiera di Comeana, fra musica, enogastronomia e mercatini artigianali. Un appuntamento che si rinnova nell'uliveta ai piedi del tumulo etrusco di Montefortini e che inizia con la Festa Cubana, l’angolo dedicato alla solidarietà. I volontari che animeranno la serata fra balli e sapori caraibici, infatti, ogni anno scelgono una causa a cui devolvere il ricavato, e quest’anno i soldi raccolti verranno dati all’associazione Il Futuro di Giulia. Il programma continuerà sabato primo luglio, con i laboratori di arte per bambini di Laura Izzi e Chiara Nannini alle 21 e dalle 21.30 con il concerto live Remember that Night quale tributo ai Pink Floyd, a cura di Artemente. Quindi domenica 2 luglio si partirà di buon mattino, alle 8, per l’escursione sul territorio. La sera torneranno i laboratori per bambini e la musica live con gli Habanero, un viaggio nel Rock che parte dalla mitica Swinging London e ripercorre oltre mezzo secolo di musica iconica, straniera e italiana. Lunedì 3 luglio, sarà Maria Claretta a curare l’animazione per bambini dalle 21, mentre alle 21.30 si esibiranno i Nothing in common, una party-band con repertorio che spazia dagli anni Sessanta a oggi. Gran finale, martedì 4 luglio, con lo spazio per bambini, il gioco Buttalo in Botte curato dalla Giusti Stefano e il concerto, alle 22, del giovane carmignanese New Icon, con special guest Gianni Rosati Sax e alla consolle Tommaso Anzà. Alle 23.45 spettacolo pirotecnico.

Anche quest’anno, a curare l’intero cartellone è stata l’associazione di associazioni Comeana in Festa con il contributo del Comune. Durante le serate troverete gli stand di Avis-Carmignano, Misericordia di Comeana, Circolo Arci Rinascita di Comeana, Frammenti di Memoria, Amici di Ambra, Polisportiva Giusti Stefano e Libera contro le Mafie; la mostra-mercato dell’arte e dell’ingegno femminile di Io Creo; il mercatino biologico a km0 e la lotteria grazie al contributo della Pro-loco.

