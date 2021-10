01.10.2021 h 14:46 commenti

Torna la Coppa 29 Martiri di Figline, la "classica" del ciclismo pratese

La corsa di disputerà domenica ed è riservata alla categoria Juniores. Il percorso si snoda lungo più di 95 km con partenza da Vaiano e arrivo nella frazione a nord di Prato

Si correrà domenica 3 ottobre con start alle 13,30 da Vaiano e arrivo intorno alle 16 a Figline di Prato l'edizione numero 57 della Coppa 29 Martiri di Figline, storica manifestazione di ciclismo pratese, quest'anno riservata alla categoria Juniores.

"Una manifestazione che unisce storia e agonismo - spiega l'assessore allo Sport Luca Vannucci - a cui nel corso degli anni hanno preso parte nomi di spicco del ciclismo mondiale. Ha un doppio significato sia sportivo che storico perchè ricorda un fatto tragico del nostro territorio e proprio da questa corsa le componenti della città si sono unite per avere una corsa di tutti".

La gara ha il patrocinio dei cinque comuni attraversati: Prato, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Cantagallo per un percorso totale di oltre 95 km. Prima della partenza verrà fatto un minuto di silenzio per Donatello Saccenti anima della corsa per tanti anni.

"E' la corsa della provincia - spiega Sergio Iozzelli vicepresidente Federciclismo Prato - si sviluppa su un percorso particolarmente difficile che attraversa quasi tutti i territori della nostra provincia".

"La caratteristica del percorso è il circuito di 13 km nel territorio di Montemurlo che i ciclisti dovranno percorrere quattro volte - illustra Massimo Becchi presidente dell'Asd 29 Martiri -. Prima di arrivare a Figline i corridori dovranno anche affrontare un impervio percorso che coinvolge le Svolte di Schignano dove è previsto il Gran Premio della Montagna e dove di solito si crea uno strappo per chi deve arrivare a Figline come vincitore".

La manifestazione è valida per il 22° Trofeo Pubblica Assistenza L'Avvenire di Figline, 22° Trofeo Fratelli Fiaschi, 18° memorial Fondatori Coppa 29 Martiri, 18° Trofeo Riccardo Becherini, 8° Trofeo Giagnoni Ivano, 7° Trofeo Enzo Coppini e 3° Trofeo Adelmo Marchi. Direttore di corsa Sanzio Rampogni.