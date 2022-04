28.04.2022 h 17:20 commenti

Torna la capienza completa sui bus scolastici, soppresse dodici corse

Dal 2 maggio nuove modifiche agli orari delle corse in partenza e in arrivo ai poli scolastici di via di Reggiana e San Paolo, al Buzzi alla succursale a Oste del liceo artistico Brunelleschi

Da lunedì 2 maggio sarà effettiva una nuova fase della rimodulazione dei servizi autobus scolastici aggiuntivi della provincia di Prato, in seguito al ritorno della capienza completa a bordo dei mezzi (fatta eccezione per la prima fila di posti che si trovano subito dietro l’autista). Saranno soppresse in totale 12 corse effettuate dai bus privati. Ecco le modifiche

Linea LAM-MT azzurra Sud. Soppressione delle seguenti corse: alle 8 da Poggio a Caiano per l il polo scolastico di via Reggiana, San Paolo e Prato FS Centrale, alle 8.10 da Seano per il polo scolastico di via Reggiana, San Paolo Porta Leone, alle 13,05 dal polo scolastico di via Reggiana, San Paolo per Poggio a Caiano e Seano.

Linea V. Soppressa la corsa delle 6,45 da Castiglione dei Pepoli all’Istituto Buzzi e quella delle 7,20 da Vernio per il polo di via Reggiana. Le due corse sono sostituite da una nuova corsa alle 6:45 da Castiglione dei Pepoli il polo scolastico di via Reggiana; i viaggiatori diretti all’Istituto Buzzi trovano coincidenza in stazione FS centrale con altra corsa.

Linea CF. Soppressa la corsa delle 7,50 da Campi Bisenzio per Capalle, polo scolastico di via Reggiana e San Paolo e la Stazione FS centrale , modificata la corsa delle 7,30 da Firenze per Campi Bisenzio e le scuole del polo di via Reggiana e San Paolo e la Stazione FS centrale che transiterà da Capalle anziché da I Gigli

Linea 4 Soppressione della corsa delle 12,15 da Prato a Calenzano

Servizio scolastico. Soppressione della corsa delle 12,10 da Oste Istituto d’Arte per Prato Stazione FS, delle 12,10 da Oste Istituto d’Arte per Montemurlo, delle 12,10 da via Rimini (Passerella) per scuole polo di via Reggiana e Seano, alle 13,15 da via Rimini (Passerella) per scuole del polo di via Reggiana e Seano, alle 16,15 da via Rimini (Passerella) per le scuole del polo di via Reggiana e Seano.

Autolinee Toscana ricorda agli studenti che essendo soppresse le corse bis bisogna salire sul primo autobus in transito. Per tutto il mese di maggio il servizio verrà monitorato in modo, in caso di necessità, di riequilibrare le corse dei bus. Il nuovo piano di trasporto scolastico è stato comunicato alla Provincia, alla Regione e alla Prefettura.