03.01.2023 h 10:41 commenti

Torna la befana dei pompieri: venerdì la discesa dal campanile del Duomo

La manifestazione era stata sospesa nei due anni di pandemia. Prima delle iniziative in piazza Duomo, una delegazione dei vigili del fuoco di Prato si recherà al Santo Stefano per incontrare i piccoli ricoverati

Torna dopo due anni di sospensione, legata alla pandemia, l'appuntamento con la Befana dei pompieri di Prato. L’evento si svolgerà nell’arco della giornata di venerdì 6 gennaio. La tarda mattinata vedrà la Befana insieme ai vigili del fuoco di Prato impegnata a far visita ai bambini e bambine ricoverati all’ospedale Santo Stefano. Nel pomeriggio, poi, l’evento si sposta in piazza del Duomo dove sarà possibile osservare da vicino i camion dei pompieri e partecipare ad attività ludiche oltre a poter assistere ad alcune esercitazioni a scopo dimostrativo organizzate dai vigili del fuoco. Poco dopo le 17.30 con il favore dell’oscurità ci sarà la discesa dal campanile della befana per la gioi dei tanti bambini presenti in piazza.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus