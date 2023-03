17.03.2023 h 10:02 commenti

Torna l'iniziativa "Puliamo il mondo" con una novità: la classifica dei rifiuti abbandonati

Cinquecento studenti di dieci scuole di ogni ordine e grado, ripuliranno i giardini della città facendo anche una cernita dei rifiuti abbandonati per cercare di trovare una strategia anti abbandono

Dalla primaria alle superiori una squadra di operatori ecologici che, armati di sacchi e guanti, ripuliranno parte dei giardini cittadini. Torna l'operazione puliamo il mondo, che coinvolge dieci scuole e oltre 500 ragazzi. L'edizione 2023 ha anche una novità: la cernita dei rifiuti con l'obiettivo di creare una una vera e propria classifica dei più presenti e fornendo la possibilità di riflettere sulle possibili azioni da mettere in campo per affrontare il problema.

La prima squadra ecologica ha ripulito i giardini di Viale Marconi in zona Mezzana, con la partecipazione di 6 classi (4 della primaria Dalla Chiesa e 2 della primaria Santa Gonda), il prossimo appuntamento il 22 marzo ai giardini lungo Bisenzio di viale Galilei (ritrovo in zona Ponte Datini) con ben tre scuole coinvolte: le Fermi, le Lippi e le Gandhi, il 29 marzo la pulizia riguarda i giardini di via Reggiana, con i ragazzi degli istituti superiori Gramsci-Keynes e Dagomari. Infine, il 31 marzo verranno coinvolte le classi delle scuole secondarie della Leonetto Tintori nei giardini di Iolo lungo via Longobarda e Via Lottini.

“Sviluppare una sensibilità ambientale - ha spiegato l'assessore alla città Curata Cristina Sanzò - mettendo in atto comportamenti sostenibili è un percorso obbligato per salvaguardare le risorse naturali e lasciarle in eredità alle nuove generazioni. Ed è proprio con le nuove generazioni che le Istituzioni devono condividere la il prezioso patrimonio ambientale e tutti insieme imparare il rispetto del territorio promuovendo azioni volte a preservare la natura nella sua complessità” .

L’iniziativa è coordinata e gestita dai volontari di Legambiente Prato, con il supporto dell’Assessorato alla Città Curata e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Prato, di Alia e della APP GreenApes, una piattaforma che trasforma le azioni sostenibili in donazioni e che premia chi ha un impatto positivo sull’ambiente. Grazie ad una campagna di crowdfunding lanciata a fine 2022, è stato chiesto agli utenti della app di devolvere parte dei loro punti a favore anche di questo progetto. La risposta è stata molto positiva e l’obiettivo è stato raggiunto nel giro di pochi mesi.

“L’idea di realizzare una rassegna di eventi di pulizia con il coinvolgimento delle scuole – spiegano da Legambiente - è nata dal crescente interesse da parte del mondo della scuola verso le tematiche ambientali e dell’educazione civica. Sono numerose le richieste che ogni anno arrivano da parte di insegnanti e scolaresche che vogliono attivarsi in progetti di questo tipo. In questo modo ci sarà la possibilità di far incontrare ragazzi di scuole diverse, confrontarsi sui temi della sostenibilità e dare un bel segnale alla città”.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus