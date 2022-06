14.06.2022 h 16:33 commenti

Torna "L'Avvenire Estate", tre eventi organizzati dalla Pubblica Assistenza

Un cartellone di appuntamenti dedicato ai soci, ai dipendenti e a tutta la cittadinanza pratese, che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e settembre. Il presidente Benedetti lancia un appello: "Servono volontari"

Al via “L’Avvenire d’Estate”, la nuova edizione di appuntamenti estivi organizzati dalla Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato. Un cartellone di appuntamenti dedicato ai soci, ai volontari, ai dipendenti e a tutta la cittadinanza pratese, che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e settembre.

“Siamo lieti – spiega la consigliera Elisabetta Cioni – di veder partire questo nuovo cartellone di eventi che vedono al centro la nostra associazione. È un modo questo anche per assaporare nuovamente una normalità, pur sempre con la dovuta saggezza, dopo gli anni difficilissimi della pandemia. Ci auguriamo che saranno eventi partecipati, anche perché come di consueto da parte nostra porremo l’accento sulla beneficenza e l’aiuto per quanti necessitano di più”.

Primo appuntamento giovedì 23 giugno con “L’Avvenire sotto le stelle”, Cena di beneficenza in via Dante. Il ricavato sarà devoluto per acquisto di elettromedicali e nuove strumentazioni. Adesioni aperte fino al 21 giugno.

Segue, mercoledì 13 luglio, AperiPA - Apericena nel Giardino Buonamici. Il ricavato devoluto alla Pubblica Assistenza L’Avvenire in particolare a favore delle attività dei volontari.

Concluderà il cartellone di appuntamenti, Mercoledì 13 settembre, la tradizionale “Walking by Night”.

Dopo la pandemia la Pubblica Assistenza deve fare i conti la diminuzione dei volontari. "I nostri soci attivi - spiega il presidente Piero Benedetti - sono 800 su 15 sezioni, molti sono studenti, altri lavoratori che presentano servizio a fine giornata, altri pensionati, ma dopo il Covid le richieste di aiuto sono aumentate e così rinnoviamo l'appello a mettere a disposizione dell'associazione tempo e braccia".