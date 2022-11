11.11.2022 h 15:00 commenti

Torna l'appuntamento con la Scarpirampi: partenza da Santa Lucia e arrivo a San Quirico

La singolare competizione è giunta all'edizione numero 29. In gara coppie formate da un podista e un ciclista che dovranno affrontare il percorso di 26 km lungo il crinale della Calvana

Partirà alle 8,30 di domenica 13 novembre la 29° “Scarpirampi”, la corsa ciclo podistica che unisce fatica e divertimento, organizzata dal negozio Il Campione, in collaborazione con l'associazione "Regalami un sorriso", la Lega Atletica e la Lega Ciclismo della Uisp, con il patrocinio dei comuni di Prato e Vernio.

La Scarpirampi è una corsa a coppie: due atleti, uno a piedi e l'altro in mountain bike, dovranno affrontare lo stesso percorso (di circa 26 km) da Santa Lucia di Prato (ritrovo al Circolo Arci) con arrivo a San Quirico di Vernio nella piazzetta della Chiesa a fianco del municipio, passando lungo il crinale della Calvana. I ruoli sono interscambiabili, il ciclista può diventare podista e viceversa, ma la bicicletta non potrà mai essere abbandonata lungo il tragitto, pena la squalifica. Lungo il percorso previsti un paio di punti ristoro, e controlli tecnici fissi dove le coppie dovranno passare insieme.

In contemporanea sulla stesso percorso, si corre anche l’XI° Trail della Calvana per i solo podisti che partiranno dieci minuti prima delle coppie.

Lo scorso anno vinse il duo Rigers Kadija e Giulio Orestano in 2h21’05”. Verranno premiate le prime 10 coppie, premi speciali inoltre per le prime tre coppie miste e le prime tre femminili, oltre a una classifica supplementare sulla base della somma dell’età della coppia, tra 100-110, 111-120 e over 120. La premiazione si terranno mercoledì 16 novembre presso il salone comunale. Alla partenza verranno ricordati Piero Sambrotta ideatore della corsa e Nedo Coppini amico e testimone con le sue foto di tante edizioni.