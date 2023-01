Si rinnova a Poggio a Caiano la tradizione dell’Antica Fiera di Sant’Antonio, organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano, con il contributo e la collaborazione del Comune. L'evento torna nella tradizionale data di gennaio, dopo gli annullamenti ed i rinvii dovuti all’emergenza sanitaria Covid-19. L'appuntamento è per domenica 22 gennaio in via Risorgimento. Ricco il programma di iniziative: si va dall'esposizione di animali a quella dei mezzi della Vab Colline Medicee e della Misericordia di Poggio a Caiano. e poi la mostra di trattori e altri mezzi storici legati alla coltivazione della terra e all'allevamento, visto che la ricorrenza è dedicata in particolar modo proprio al mondo della campagna e degli animali. Spazio anche alla competizione con il Triathlon delle motoseghe a cura de "Il legnaiolo" che vedrà impegnati i migliori boscaioli in una sfida ... all'ultimo taglio. Per tutta la giornata in piazza ci saranno poi gli stand gastronomici della Pro Loco e della Caritas dove, insieme a tante proposte gastronomiche, non mancheranno gli immancabili panini benedetti.

Un appuntamento studiato apposta per le famiglie con i bambini che nell’area espositiva si potranno ammirare da vicino galline, papere, conigli, pecore, maiali e mucche. Alle 12 è previsto uno degli appuntamenti più attesi: la benedizione degli animali domestici. Mentre alle 15.30 i volontari della Misericordia di Poggio a Caiano simuleranno un intervento sanitario di emergenza.

“E’ davvero bello poter tornare a festeggiare l’appuntamento della Fiera di Sant’Antonio nella sua data canonica – commenta il sindaco Francesco Puggelli – dopo gli anni della pandemia che ci hanno negato questa possibilità. Ed è bello tornare grazie alla Fiera anche a focalizzare la nostra attenzione verso la tradizione e al tempo stesso sull’ambiente e sugli animali”.

“Insieme all’amministrazione comunale che ringrazio per il contributo, ci siamo impegnati per ripartire nel miglior modo possibile con l’antica Fiera – spiega infine Piero Baroncelli, presidente della Pro Loco – ed in particolare, con la collaborazione degli organizzatori della Festa dell’Impruneta, abbiamo cercato di portare a questo appuntamento di ripresa molti animali, fra cui cavalli, pony, vacche chianine, pecore e galline. Penso che, secondo tradizione, sarà davvero una bella festa”.