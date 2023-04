13.04.2023 h 17:48 commenti

Torna l'animazione musicale nelle rsa cittadine e a cantare sono i giovanissimi

L'iniziativa è del Gruppo musicale pratese con il patrocinio del Comune di Prato. Tre i concerti in programma a maggio

Dopo il difficilissimo periodo della pandemia che ha costretto a serrati isolamenti, torna un po' di allegria e socializzazione nelle rsa del territorio. Grazie a un'iniziativa del Gruppo musicale pratese in collaborazione con Cesvot, White radio, Anteas Prato e Banfi, e con il patrocinio del Comune, in tre strutture cittadine entreranno canzoni e musiche del repertorio Anni 60/70 per allietare il pomeriggio degli anziani ospiti.

L'iniziativa si intitola "La più bella sei tu" e si terrà il 13 maggio a Villa Niccolini, il 20 maggio a Iolo e il 27 maggio a Villa Amelia. Altra caratteristica del progetto che punta ad avvicinare generazioni distanti attraverso la musica, riguarda il coinvolgimento di cantanti giovanissimi. Ad esempio Maria Chiara D'Agati, 13 anni, figlia d'arte. La madre è infatti Roberta Pettirossi, maestra del Piccolo coro del cinema da ascoltare mentre il padre è il musicista Francesco D'agati.



