Montepiano, torna l'acqua nel lago Fiorenzo: stanziati 3milioni di euro per i lavori

990mila euro arrivano dai fondi per la messa in sicurezza del territorio del Ministero dell’Interno mentre la cifra restante viene coperta da risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza

Nuova vita per il lago Fiorenzo a Montepiano. Sono stati stanziati 3milioni e centomila euro per la ricostruzione della travesra e la messa in sicurezza del lago; 990 mila euro arrivano dai fondi per la messa in sicurezza del territorio del Ministero dell’Interno mentre la cifra restante viene coperta da risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza con l’intervento del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

La delibera è stata approvata in consiglio comunale con il voto a favore del gruppo Centrosinistra per Vernio e la capogruppo della lista civica Siamo Vernio, contrari invece gli altri consiglieri di minoranza.

Il piano d’azione prevede la dichiarazione di pubblica utilità, il comodato gratuito dell’area del lago Fiorenzo e l’approvazione di una variante urbanistica. Il primo lotto è organizzato in due fasi: la prima prevede la demolizione e la ricostruzione della traversa e viene finanziata con i 990 mila euro del ministero dell’Interno, la seconda prevede il completamento dell’opera idraulica e delle arginature laterali con un impegno economico di 1 milione e 50 mila euro e il ricorso ai fondi PNRR. Il secondo lotto - che ha un costo complessivo di 1 milione e 60 mila euro - comprende i lavori complementari di messa in sicurezza, risagomatura e di sistemazione idraulica del Setta con lo spostamento di circa 27 mila metri cubi di terreno, attualmente sedimentati in alveo, che potranno essere utilizzati per la sistemazione dell’area attorno al lago e in vista della realizzazione di altre infrastrutture come il previsto parcheggio presso la Badia, la costruzione di una rotonda all’ingresso di Montepiano e altri interventi di sistemazione.

La storia del lago risale agli anni Sessanta ad opera dalla Pro loco di Montepiano sui terreni donati dalla famiglia Galletti, ma nel dicembre del 2017 si è verificato un cedimento dello sbarramento sul Setta che ha richiesto l'intervento del Comune e l'affido dell'incarico di progettazione definitiva al Consorzio della bonifica Renana.

“Abbiamo approvato un atto fondamentale per l'attuazione del nuovo progetto per il lago Fiorenzo – spiega Marco Saccardi .capogruppo Centrosinistra per Vernio - meraviglia molto l’atteggiamento di alcuni consiglieri della minoranza che hanno votato contro questo provvedimento diversamente dalla capogruppo di Siamo Vernio. Si tratta di un'opera la cui realizzazione è fondamentale per il turismo e l'economia del territorio e che ci consentirà di riconsegnare alla comunità un luogo dal valore storico e sentimentale in tutta la sua integrità”.

