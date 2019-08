La risonanza magnetica del Santo Stefano tornerà a funzionare da oggi 1 agosto. Lo comunica la direzione sanitaria dell'ospedale spiegando che da un giorno e mezzo il macchinario non era utilizzabile in quanto sottoposto ad una riparazione. Tutti i pazienti che nella giornata di martedì scorso non hanno potuto fare l’esame saranno quindi richiamati. Tra questi c'è stato anche l'uomo la cui figlia si era rivolta a Notizie di Prato per denunciare proprio il disservizio legato alal risonanza magnetica ( LEGGI ). L'uomo, rimasto la scorsa stetimana coinvolto in un grave incidente stradale, aveva però già provveduto a fare l'esame da privati, come annunciato dalla figlia.