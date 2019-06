01.06.2019 h 06:49 commenti

Torna il prezioso portone della Roncioniana abbattuto da un'auto

Parzialmente distrutto lo scorso gennaio, è stato ristrutturato incollando tutte le schegge del legno originario, un cipresso oggi introvabile. Recuperati anche gli antichi cardini e le strutture metalliche



alessandra agrati

Restaurato a tempi di record il portone ottocentesco della biblioteca Roncioniana, gravemente danneggiato la mattina del 12 gennaio scorso da un'automobile. ( LEGGI Meno di sei mesi, per un'opera certosina affidata alla ditta Piacenti che ha permesso di riutilizzare buona parte del legno originario. "L'impatto della vettura – spiegadirettore dei lavori – ha imbarcato il portone nella parte superiore, distrutto quella bassa dell'anta di sinistra e anche compromesso la struttura metallica, cardini compresi. Il cipresso, materiale con cui è stato costruita la porta, è diventato un legno introvabile, si è deciso quindi di rincollare i pezzi caduti e ricorrere all' innesto solo in casi estremi, anche per evitare di compromettere il risultato finale con gradazioni di colore diverso dovute ai processi di invecchiamento".All'interno del laboratorio, tramite particolari macchinari, il portone è stato rimesso in asse, ristrutturato e lucidato, nel frattempo anche tutta la parte metallica è stata ripristinata. Contemporaneamente sono stati riparati i gradini dell' ingresso in pietra serena e ripulito l'ingresso in cotto, macchiato dall'olio che la macchina ha perso durante l'impatto.Il palazzo di origine settecentesca è sottoposto al vincolo della Soprintendenza, che ha aperto una procedura d'urgenza per autorizzare i lavori."Dopo l'incidente – spiega il bibliotecario don- abbiamo dovuto chiudere la biblioteca per qualche giorno per mettere il tutto in sicurezza, poi abbiamo montato una porta provvisoria e qualche giorno fa è stato riposizionato il portone originario. Un lavoro di manutenzione straordinaria che va in parallelo con quelli di adeguamento del sistema elettrico e di ristrutturazione completamente finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato che, in tranche di quattro anni, ha coperto le spese per un importo complessivo di 500mila euro".Entro la fine del 2019 la biblioteca sarà completamente a norma. In media, almeno un centinaio di persone la settimana frequentano l'antica sala di lettura, a questi si aggiungono studiosi provenienti da ogni parte d'Italia per consultare i testi custoditi. I più antichi risalgono al Medio Evo, sono 60 mila i volumi catalogati, mentre nelle teche, ristrutturate con il contributo del Rotary Club Lippi, sono custoditi mappamondi del 1541.La biblioteca è stata inaugurata nel 1766 facendo seguito ad un lascito di Marco Roncioni, nobile pratese. La sede provvisoria, in via Muzzi, fu aperta nel 1922 nell' antico Palazzo Vescovile.