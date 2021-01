08.01.2021 h 14:44 commenti

Torna il premio nazionale Poesia di Bacchereto, nel 1991 fu vinto da Alda Merini

Il bando è già online e c'è tempo fino al 9 maggio per presentare gli elaborati. L’iscrizione è gratuita e i premiati saranno cinque, al primo classificato sarà consegnato un assegno di mille euro, prevista anche la menzione speciale

Dopo 20 anni torna il premio nazionale poesia di Bacchereto che nel 1991 è stato vinto da Alda Merini con la poesia Le Madri. L’ultima edizione risale al 1999 organizzata dalla polisportiva Bacchereto.

“In un momento così difficile per lo spirito – ha sottolineato l’assessore alla cultura Stella Spinelli – abbiamo deciso di rilanciarlo, partendo proprio da dove era stato interrotto”. Il bando è già stato pubblicato e c’è tempo fino al 9 maggio per presentare le poesie che saranno giudicate da una commissione qualificata. “A giugno – spiega Luigi Caiazzo presidente del premio – renderemo noti la rosa dei finalisti, poi a ottobre il premio verrà assegnato, durante la settimana della castagna. Le poesie saranno poi pubblicate in un’antologia”.

Nelle ultime edizioni sono state esaminati oltre duemila elaborati scritti da poeti provenienti da tutta Italia. “Sarà anche l’occasione – spiega il sindaco Edoardo Prestanti – per rilanciare Bacchereto e tutto il comune di Carmignano anche dal punto di vista turistico, partendo proprio dalla cultura”

L’iscrizione è gratuita e i premiati saranno cinque, al primo classificato sarà consegnato un assegno di mille euro, prevista anche la menzione speciale. Il 21 marzo, giorno della nascita di Alda Merini e giornata internazionale della poesia, verrà ripubblicato il testo di Le madri

“Durante i prossimi mesi – continua Spinelli – terremo alta l’attenzione verso questo premio, l’iniziativa di marzo è sicuramente importante ma ne seguiranno altre molto particolari”.



