Torna il Memorial Sergio Castelletti: quattro tornei per i piccoli calciatori di tutta Europa

La manifestazione si svolgerà dal 23 al 26 maggio nei campi sportivi pratesi e fiorentini. Alla 28ª edizione del Memorial parteciperanno più di 800 ragazzi dai 10 ai 12 anni

Saranno un weekend di festa per il calcio giovanile che, dal 23 al 26 maggio, sarà protagonista del Memorial Sergio Castelletti. La manifestazione sportiva internazionale è giunta alla sua 28ª edizione e comprende ben quattro tornei: l'Europe Cup Under 12, la Coppa Italia Open U12, la Coppa Italia Open U10 e la Coppa dell’Amicizia. Le partite si svolgeranno nei campi sportivi di Prato e Firenze, che vedranno giocare più di 800 piccoli atleti provenienti da tutta Europa, dai 10 ai 12 anni.

Tra le società partecipanti ci sono anche il Borussia Dortmund, l'Hayduk Spalato, il Maribor, la Roma, la Fiorentina e il Psv Eindhoven. Le società pratesi coinvolte sono, nello specifico, il Prato Nord, alla sua prima partecipazione, e la Zenith Audax, che sarà una delle sedi del torneo.

“È il calcio come lo vogliamo - dice Simone Faggi, assessore allo sport del Comune di Prato - con i giovani che giocano e si divertono insieme”.

“L'esordio della manifestazione risale al 1992 - spiega l'organizzatore Fabrizio Mancini - ed è ancora un punto di riferimento per il territorio. Grazie all'ottimizzazione delle risorse e alla partecipazione delle società il Memorial continua ad avere una sua peculiarità. La manifestazione va al di là degli aspetti sportivi, è un momento di gioia di come fare sport”.

“Quest'anno siamo sede del torneo vero e proprio - illustra Enrico Cammelli, vice presidente della Zenith Audax - Voglio sottolineare la qualità del torneo con la presenza nel passato di giocatori del calibro di Ilicic, Pazzini e Lanzafame. Ma soprattutto voglio mettere in luce la partecipazione dei bambini e delle loro famiglie”.

“Per noi è il primo anno - racconta il responsabile Davide Carifi del Prato Nord - L'obiettivo è dare ai bambini quello che loro chiedono: divertirsi e giocare a calcio”.



