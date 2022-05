05.05.2022 h 18:00 commenti

Torna il "MAmi day": laboratori, musica, giochi, spettacolo con i clown e benessere per tutta la famiglia

L'appuntamento per festeggiare l’emozione della maternità insieme alle donne in dolce attesa, a chi è già diventata mamma ed ai loro bambini. In programma domani nell’Area gioco dell'ospedale Santo Stefano

Torna "MAmiday", l’evento per festeggiare le mamme e dedicato a tutta la famiglia, in programma domani sabato 7 maggio dalle 9.30 alle 13 nell’Area gioco dell'ospedale Santo Stefano. Gli operatori dell’Area materno infantile dell’Asl Toscana Centro e la Fondazione Ami Prato vogliono così festeggiare l’emozione della maternità insieme alle donne in dolce attesa, a chi è già diventata mamma ed ai loro bambini. In programma sono tante le attività per i più piccoli e per tutta la famiglia. Possono partecipare le donne in gravidanza, le neo mamme con bambini neonati e con bimbi più grandi fino a 8 anni. L’invito è esteso a tutta la famiglia a cui si possono unire gli amici per trascorrere insieme una giornata di serenità e benessere ricca di iniziative per tutti. Il programma si apre alle 9.30 con uno spettacolo di Soccorso Clown, a seguire tante attività di intrattenimento per tutta la famiglia. La partecipazione alla giornata è gratuita. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore dell’area materno infantile di Prato. Molte attivita’ sono a numero chiuso per cui si consiglia l’iscrizione su: https://amiprato.it/mami-day/ - Facebook Fondazione Ami Prato.

Edizioni locali collegate: Prato

