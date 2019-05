13.05.2019 h 15:54 commenti

Torna il festival delle Colline, da 40 anni musica d'avanguardia nelle location più suggestive del territorio

La rassegna è in programma a luglio e prevede i concerti di J Mascis, Ben Ottewell, Fabio Concato, Olivia Sellerio e Wim Mertens. Le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano ospiteranno la mostra fotografica "40 anni di Colline"

Barbara Becchimanzi

Quarantesimo compleanno per il Festival delle Colline, la tradizionale rassegna musicale che ogni luglio, da ormai quattro decenni, anima le colline pratesi. L’edizione numero XL sarà XL in tutti i sensi. Oltre agli artisti musicali ospitati, quest’anno il festival prevede anche la mostra fotografica “40 anni di Colline”, visitabile dal 14 giugno al 26 luglio presso le Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. L’esposizione intende celebrare la lunga storia della manifestazione attraverso le foto, i video e le locandine delle rassegne del passato.Protagonisti dell’edizione 2019 saranno i cantanti rock/folk J Mascis e Ben Ottewell, il cantautore italiano Fabio Concato ed i compositori Olivia Sellerio e Wim Mertens.Il Festival è in programma dal 3 al 25 luglio e coinvolgerà le location più suggestive del territorio: la Villa Medicea, la Villa Il Cerretino e la Chiesa di Bonistallo a Poggio a Caiano, il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e la Rocca di Carmignano. Lo spazio Ex-Fabrica, a Prato, ospiterà invece “China Garden”, con documentari, workshop e incontri dedicati alla comunità cinese ma soprattutto l’esibizione di musicisti e cantanti. Giovedì 18 e venerdì 19 luglio sono infatti previste le performance del duo mongolo Tulegur, della vocalist Felicia Jin e dei Nova Ground. Dal 15 al 21 luglio, lo Spazio Mostre Valentini sarà la sede della mostra dell’artista Chen Xi.La direzione artistica è affidata, per il quarto anno consecutivo, a Gianni Bianchi. “La cosa più importante da festeggiare - ha detto Bianchi - è il fatto che in tutti questi anni il Festival è rimasto sempre lo stesso, cercando di presentare artisti lontani dai palchi mainstream. L’augurio è che il lavoro che è stato fatto possa continuare per altri 40 anni, ad opera di qualcuno che, come me, è stato un appassionato fan della rassegna fin da giovane”.“Con 40 anni di storia il Festival delle Colline si è consolidato come un importante punto di riferimento - ha detto il sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli - L’appuntamento diventa ogni anno sempre più attrattivo, per i contenuti ma anche per gli straordinari contesti che lo ospitano”.“Non si arriva per caso ad un compleanno così importante - ha sottolineato Giacomo Mari, vicesindaco e assessore alla Cultura di Poggio a Caiano - Lo si deve alla costante presenza delle istituzioni ma soprattutto alla grande partecipazione da parte del pubblico”.“Per Prato è un piacere essere partner del Festival anche quest’anno - commenta l’assessore alla Cultura di Prato, Simone Mangani - Se si guarda alla storia della rassegna, tutti i cantanti di un certo calibro sono passati da qui”.“Il Festival ha una storia e un vissuto importante ma anche un presente e un futuro di tutto rispetto” ha concluso il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti.