Torna il doppio senso in via Montalese, predisposto il monitoraggio del muro pericolante

In località Villa Alta da domani 1 febbraio alle 8,30 verrà tolto il semaforo posizionato ad ottobre, all'inizio e alla fine della strettoia, per consentire i lavori di consolidamento e di contenimento

Domani, 1 febbraio dalle ore 8.30 torna il doppio senso di circolazione in via Montalese in località Villa Alta. Il Comune di Montemurlo ha predisposto la revoca dell'ordinanza dirigenziale dello scorso ottobre, che aveva istituito un senso unico di marcia alternato e regolato da un impianto semaforico ai due lati della strettoia. Il provvedimento era stato preso per consentire i lavori di consolidamento del muro di contenimento del ciglio stradale e per monitorare la stabilità del manufatto.

La decisione della revoca dell'ordinanza arriva in conseguenza dell'impegno della proprietà, che ha provveduto a installare un impianto di monitoraggio del muro posto in adiacenza della via Montalese. Il sistema consentirà di tenere sotto controllo in tempo reale la stabilità del muro, infatti, l'impianto di monitoraggio invierà relazioni, letture dati e comunicazioni periodiche che consentiranno di essere costantemente informati sulla tenuta del manufatto di contenimento del ciglio stradale.

"Il Comune di Montemurlo ha fatto tutto quello che era in suo potere per arrivare ad una soluzione del problema del muro di Villa Alta, avendo sempre come obbiettivo prioritario quello della sicurezza della nostra cittadinanza, degli automobilisti e dei pedoni che transitano nella zona. - spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Simone Calamai - Questo purtroppo ha comportato tempi più lunghi del previsto e comprensibili disagi per la circolazione, ma per noi la sicurezza era un fattore imprescindibile. L'impianto di monitoraggio del muro, installato dalla proprietà, ci consente ora di avere sotto controllo la situazione e di programmare ulteriori interventi sul tratto in questione".







