25.08.2021 h 20:12 commenti

Corteggio storico, il pubblico torna in piazza Duomo ma con solo mille posti a disposizione e su prenotazione

Le prenotazioni si aprono oggi. Spettacoli e sbandieratori in piazza del Duomo, niente fuochi e sfilate per le vie della città. Iniziative anche al Castello. Consegna del Gigliato d'argento a due illustri pratesi. Alle 22,30 ostensione della Sacra Cintola

Torna il Corteggio storico con la presenza del pubblico: mille persone avranno l'accesso in piazza del Duomo dove potranno assistere agli spettacoli dal vivo a partire dalle 20.30 che si concluderanno con la tradizionale ostensione della Sacra Cintola alle 22,30. Niente sfilata fra le strade del centro e neppure i fuochi d'artificio. Altra novità è l'allestimento in piazza S. Maria delle Carceri e al Castello dell’Imperatore di attività didattiche per raccontare la vita nel XIII secolo e la visita guidata alla Prato medievale sulle tradizionali strade del Corteggio. In continuità con lo scorso anno quando sono stati consegnati riconoscimenti a esponenti del personale sanitario pratese, questa volta verrà consegnato il Gigliato d'argento a Maria Petrà, presidente della Sezione Femminile della Misercordia di Prato, a Pompeo Taurasi, storico volontario della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato e alla memoria dello scrittore e giornalista pratese Franco Riccomini. "Abbiamo sperato fino all' ultimo - ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni - di poter organizzare un corteggio storico tradizionale, ma le norme non ce lo consentono. Rispetto allo scorso anno siamo riusciti a garantire la presenza di mille persone in piazza".Le prenotazioni per accedere al Corteggio Storico 2021 si potranno effettuare da oggi accedendo al portale comuneprato.boxofficetoscana.it . E' necessario avere il green pass.La festa della Madonna della Fiera è anche religiosa e oltre all'Ostensione la diocesi ha organizzato alcuni appuntamenti tra cui l'esposizione della Sacra Cintola dalle ore 15 alle 17 di lunedì 6 settembre, dalle 15 alle 17 di martedì 7 settembre e per l'intera giornata dell’8 e la celebrazione, il mattino di mercoledì 8 settembre alle 10,30 del solenne pontificale presieduto dal vescovo Giovanni Nerbini e concelebrato dal clero diocesano. Prestano servizio la Corale della Cattedrale e la Corale San Francesco. "Anche quest'anno - ha spiegato il vicario generale della Diocesi Nedo Nannucci - non ci saranno ospiti, tutte le celebrazioni sono affidate al vescovo Nerbini, una scelta per sottolineare il profondo legame fra la città e la Cintola che in questo momento difficile diventa fonte di forza e di speranza".Alle 10.30 il Solenne Pontificale con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e del Gonfalone, accompagnato dal Corpo dei Valletti Comunali: al termine della Messa ci sarà il tradizionale omaggio dei ceri da parte del Comune alla Cappella della SS. Cintola.In piazza S. Maria delle Carceri e al Castello dell’Imperatore a cura della Cooperativa Chora e CoopCulture dalle 11 alle 12 Che meraviglia guardare, un’originale visita didattica attiva in cui ogni famiglia realizzerà un taumascopio prêt-à-porter con cui potrà apprezzare in modo “differente” il Castello dell’Imperatore e i suoi dettagli. Destinatari famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni; dalle 15.30 alle 19.30 a cura di Terra di Prato saranno allestiti dei banchi didattici che rappresenteranno alcuni spaccati della vita quotidiana nel XIII secolo, con tessitura, accensione del fuoco, scrittura, tiro con l’arco e balestra, armi e armature e giochi per bambini. Alle 18 la visita guidata alla Prato medievale sulle tradizionali strade del Corteggio. A partire dalle 17 l'esibizione di gruppi storici e sbandieratori. .In Palazzo comunale intorno alle 12 nel Salone consiliare del Comune la consegna del Gigliato d'argento a Maria Petrà, presidente della Sezione Femminile della Misercordia di Prato, Pompeo Taurasi, storico volontario della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato e alla memoria dello scrittore e giornalista pratese Franco Riccomini.In piazza del Duomo via alla musica e agli spettacoli dal vivo alle 20.30 con l'ensemble Terzo Tempo e il soprano Luisa Berterame, protagonisti di tre momenti musicali: uno dedicato all'opera e alla lirica, poi l'omaggio a Franco Battiato, recentemente scomparso, e infine l'omaggio a Ennio Morricone con alcune delle più belle colonne sonore cinematografiche da lui composte.Poi lo spettacolo di fuoco e luci dei Lumen Invoco, il monologo teatrale dell'attore Giovanni Scifoni, protagonista di film e fiction di successo, e per chiudere nel segno della tradizione gli sbandieratori del Gruppo Storico di Montemurlo e gli Alfieri e Musici della Valmarina.Alle 22.30 l'Ostensione del Sacro Cingolo mariano e al termine l'Ave Maria di Schubert cantata dal soprano Luisa Berterame che chiuderà il Corteggio Storico 2021.