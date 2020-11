28.11.2020 h 19:12 commenti

Torna il concorso “Pensiero di Natale” promosso dalla Cap tra gli alunni delle scuole

L'iniziativa in collaborazione con i Comuni di Prato e Montemurlo è aperta agli studenti di tutta la Toscana. In palio per le classi partecipanti buoni spesa utili per l’acquisto di materiale didattico

La Cap promuoverà, per il secondo anno consecutivo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Prato e con il patrocinio del Comune di Prato e di quello di Montemurlo, il concorso “Pensiero di Natale” .

All’iniziativa, lo scorso anno, hanno partecipato ben 1.017 classi con il coinvolgimento di 19.532 alunni non solo di Prato ma anche di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara; numeri record che dimostrano quanto questo concorso sia amato e apprezzato da alunni, insegnanti e famiglie.

Stante le molteplici difficoltà in cui sono costrette a lavorare le scuole a causa della pandemia, Cap ha deciso di destinare tutte le somme raccolte dagli sponsor per premiare le classi con buoni spesa utili per l’acquisto di materiale didattico.

Tutte le classi partecipanti all’iniziativa riceveranno pertanto degli omaggi ed inoltre le classi che produrranno le frasi più belle, a detta della giuria, e che riceveranno più like sulla pagina facebook di Cap, si aggiudicheranno oltre a premi omaggio in didattica anche ingressi museali.

“L’iniziativa lanciata dodici anni fa da Ctt Nord, azienda di cui Cap è socio industriale di riferimento – dice il presidente della Cap Federico Toscano -, è diventata ormai un appuntamento irrinunciabile per migliaia di classi della Toscana e ha lo scopo di avvicinare i più giovani all’utilizzo del mezzo pubblico. I bambini apprezzano anche di essere messi al centro di una riflessione sul tema del Natale sul quale sono chiamati ad esprimersi. Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno consentito di regalare questa bella festa ai bambini e alle loro famiglie”.

“Quest'anno – aggiunge l’assessore alla Mobilità del Comune di Prato, Flora Leoni - le condizioni non consentono di interagire se non a distanza ma è giusto dare un segnale di normalità che prima o poi sarà ritrovata e stimolare i ragazzi ad una riflessione sulla mobilità sostenibile e su Natale. Donare materiale didattico e ingressi ai musei rappresenta un insegnamento fondamentale”.

Anche l'assessore alla mobilità e cultura del Comune di Montemurlo Giuseppe Forastiero esprime soddisfazione: “In questo anno così difficile, segnato dall'emergenza sanitaria e dal distanziamento sociale – afferma -, anche un concorso può diventare l'occasione per i nostri bambini per recuperare un po' di normalità, per condividere in libertà pensieri ed emozioni. Inoltre, grazie all'iniziativa, diamo l'opportunità ai nostri studenti di conoscere la storia del territorio. Grazie all'associazione Linea Gotica, infatti, potranno scoprire i reperti della Seconda Guerra Mondiale conservati nel museo e conoscere la storia del passaggio del fronte a Montemurlo. Infine, il concorso rappresenta un'opportunità di riflessione sui temi dell'ambiente e della mobilità sostenibile”.

"Un modo questo - sostiene Susanna Pizzuti dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Prato- per "aprire" le aule alla città. Gli studenti possono riflettere sulle tematiche proposte e trasmettere messaggi positivi alla cittadinanza, che acquistano una valenza ancora più significativa nel presente momento emergenziale".



