16.06.2022 h 14:51 commenti

Torna il Cinema al Castello dell'Imperatore: ecco il programma dei film

Da sabato, nella suggestiva arena, i successi della stagione, i titoli più premiati, la rassegna del Mabuse, numerosi ospiti ed eventi

.

Mercoledì 29 giugno protagonista della rassegna, in un'altra serata a ingresso libero, sarà invece la Scuola di Cinema Anna Magnani che presenterà la sua ultima produzione, un corto dal titolo Il Signor Farfalla di Massimo Smuraglia, con Gianluigi Tosto, tratto dal racconto "Il batter d'ali di una farfalla a New York può provocare un tifone a Pechino?" di Antonio Tabucchi.

Torna anche l'appuntamento con I lunedì del Mabuse che nel mese di luglio propone 4 serate a cura del Mabuse Cineclub, con titoli per cinefili e non solo, tra i più meritevoli e meno visti della stagione cinematografica: Memory Box di Joana Hadjithomas, Arthur Rambo. Il blogger maledetto di Laurent Cantet, Un altro mondo di Stéphane Brizé, Re Granchio di Alessio Rigo de Righi.

Anche quest'anno i 200 posti dell'arena saranno numerati e sarà possibile acquistare i biglietti all'ingresso, ma è fortemente consigliato prenotare e acquistare online. Il costo dei biglietti resta invariato: 6 € (ridotto 5 €) e anche quest'anno, grazie alla rinnovata collaborazione con Unicoop Firenze, i soci Coop avranno diritto alla riduzione dal martedì al venerdì.

Le proiezioni, per i mesi di giugno e luglio, avranno inizio come sempre alle 21.45, tranne le serate con ospiti che inizieranno alle 21:30.

Per il programma dettagliato e per l'acquisto dei biglietti online consultare il sito www.terminalecinema.com.