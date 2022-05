19.05.2022 h 17:32 commenti

Torna dopo due anni la Fiera regionale degli ambulanti in centro storico

Domenica per tutto il giorno saranno 118 i banchi di varie merceologie distribuiti da piazza San Francesco fino a piazza a San Marco lungo viale Piave

Torna dopo due anni nel centro storico di Prato la Fiera regionale degli ambulanti. L'appuntamento è per domenica 22 maggio con l'iniziativa organizzata da Anva Confesercenti Prato. Dalle 8 alle 20, 118 banchi venuti da tutta la regione, con un complesso di merceologie capaci di soddisfare le richieste di acquisto di tutti, saranno dislocati in piazza San Francesco, via Sant'Antonino, via San Bonanventura, viale Piave e piazza San Marco.

“Il ritorno della Fiera Regionale nel nostro Centro Storico nel mese di maggio - dice il presidente degli ambulanti della Confesercenti Anva di Prato Massimo Castellani - segna il ritorno alla normalità. Sarà bello poter tornare a lavorare, poter rivedere i nostri clienti ed amici, poter respirare un po' di normalità. I nostri mercati sono mercati belli da percorrere, in sicurezza, passeggiando senza fretta fra i banchi, distanziati ma contigui. Il mercato è un luogo d’incontro e socializzazione, dove i rapporti umani contano quasi più della merce esposta. Occorre quindi riassegnare al mercato cittadino il giusto valore sociale ed economico".

Da parte sua, Lucia Nocentini, coordinatrice sindacale Anva Prato, sottolinea: “Le caratteristiche dei mercati organizzate dalla Confesercenti di Prato cambiano di stagione in stagione, di luogo in luogo, con profumi, colori sempre diversi, ma costantemente allietati dal suono delle voci dei rivenditori. Con i nostri mercati e su i nostri banchi i consumatori troveranno una garanzia di risparmio e di qualità".

Soddisfatto anche il presidente di Confesercenti Prato, Stefano Bonfanti: “Uno dei punti di forza dei mercati è la valorizzazione del territorio in termini di vendita delle eccellenze e di caratterizzazione tipica del nostro tessuto sociale - dice -. Occorre ridare vita e valore ad un commercio che nasce da tradizioni antiche e che appartiene più che mai alla caratterizzazione delle bellezze del posto. Siamo convinti che valorizzare il piccolo commercio rispetto all'omologazione in atto sia vitale per la nostra economia e sia il modo giusto per affrontare la crisi e ripartire mettendo al centro la sostenibilità”.