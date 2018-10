16.10.2018 h 15:38 commenti

Torna Dolce Vernio, tre giorni dedicati al miele: ecco tutti gli appuntamenti

Dal 19 al 21 ottobre manifestazione dedicata allo straordinario mondo delle api. Il programma di quest’anno è denso di eventi

Dal 19 al 21 ottobre torna Dolce Vernio, manifestazione dedicata al miele e allo straordinario mondo delle api. Il programma di quest’anno è denso di eventi: formazione, laboratori, gita del miele, mostre e il giardino delle api, oltre alle vetrine in giallo, alla scuola di cucina e ad altre novità.Ottantasei mieli in concorso suddivisi tra castagno, millefiori, acacia e mieli vari e provenienti come sempre da tutte le province toscane.“La Toscana è una terra di apicoltori e i numeri del concorso e della mostra mercato, una delle vetrine regionali più importanti, lo dimostrano – spiega il vice sindaco- I mieli che verranno giudicati saranno testimoni dell’eccellenza del prodotto. Come sempre abbiamo lavorato molto su programma, che offre eventi per tutti i gusti, dalla scuola di cucina a quella per fare il sapone, dai laboratori per i bambini alla formazione aperta anche al pubblico”.Promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Vernio e organizzato in collaborazione con Arpat, l’Associazione Regionale Produttori Apistici della Toscana, Dolce Vernio seleziona i migliori mieli tipici di produzione regionale della Toscana allo scopo di incentivare la produzione di qualità, promuovere il consumo presso il grande pubblico e diffondere la cultura del miele locale tipico.Scaduto ormai il termine per l’invio delle confezioni di miele di acacia, castagno, millefiori e mieli vari, come si è accennato sono 86 i prodotti in concorso, provenienti, 40 provenienti dalla provincia di Prato, circa 20 da quella di Firenze, il resto da Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Arezzo in ordine decrescente. I primi 3 classificati di ogni categoria saranno premiati domenica 21 ottobre alle 12 nella sala superiore del Meucci con oggetti utili all’attività di apicoltoreSempre domenica, dalle 10 in poi, al piano inferiore del Meucci si terrà la mostra-mercato, con i banchi di prodotti alimentari, design e oggetti d’arredo, ceramiche e terrecotte, lavorazioni in legno e in genere artigianali.Dal 15 al 21 ottobre il contest social più dolce a cura del comitato Vivere Vernio. I commercianti di Mercatale e di S. Quirico aderenti all'iniziativa allestiscono le vetrine a tema che i cittadini dovranno votare entro sabato 20 ottobre. Le foto delle vetrine, visibili dalla pagina Facebook di Vivere Vernio, si potranno valutare postando sulla foto della vetrina il classico mi piace. La più votata sarà premiata domenica 21 ottobre alle 12 al Meucci.Sabato 20 e domenica 21 ottobre al Meucci le opere di Paolo Tommasi saranno allestite nella sala superiore e nella sala delle Capriate. Pittore, scultore e poeta Paolo Tommasi ha lavorato nel tessile, ma ha intensificato l’attività artistica, cominciata negli anni ’70, con la pensione. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 20 alle ore 9.Venerdì 19 ottobre alle 21 al Meucci, laboratorio con Letizia Bolognesi, erborista. Impariamo a fare il sapone con il metodo a freddo. Norme di sicurezza, materiali e metodi, dimostrazione pratica della realizzazione di un sapone artigianale con cera d'api e miele. Ad ogni partecipante verrà consegnata la ricetta oggetto della lezione e un pezzo di sapone già stagionato.Durata 2 ore circa, costo 10 euro. Prenotazione obbligatoria a erbediletizia@gmail.com oppure 0574 067113.Sabato 20 ottobre alle 10 al Meucci giornata formativa per apicoltori a cura di Giovanni Guido, partecipazione gratuita e aperta a tutti, mattina e pomeriggio con pausa pranzo. Richiesta la prenotazione per il pranzo allo 055 6533039 oppure info@arpat.info Sabato 20 ottobre alle 21 al Meucci. Impariamo ad utilizzare il miele in cucina con dimostrazioni dal vivo di ricette sfiziose salate e dolci. A cura dell’associazione Di Forchetta in Forchetta.Durata 2 ore circa, costo 4 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 18 ottobre a info@diforchettainforchetta.it Domenica 21 ottobre alle 10.15al Meucci inaugurazione della mostra documentale dei lavori realizzati nell’ambito dei laboratori didattici degli studenti dell'Istituto Pertini. A cura dell’Associazione Giove PenninoDomenica 21 ottobre alle 10.30 al Meucci, laboratorio a cura dell’Associazione MOMO per famiglie con ragazzi dai 7 ai 12 anni. Osserviamo insieme questi piccoli e laboriosi insetti attraverso una speciale attività al museo MuMat con giochi, interazioni e riflessioni. Ci lasceremo ispirare dal genio creativo delle api e useremo i loro prodotti come risorse per trasformarci in artisti. Durata 1 ora e mezzo circa, partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 18 ottobre a edu.museomumat@gmail.com oppure 340 4091800Domenica 21 ottobre ore 11. Arrivo delle macchine d’epoca presso il parcheggio di piazza Donatori del Sangue e sosta delle autovetture fino alle ore 12. A cura di Pro Loco di Cavarzano e Club Ruoteclassiche Prato.