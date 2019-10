09.10.2019 h 18:48 commenti

Torna Dolce Vernio: appuntamento con miele, cioccolata e show cooking

La rassegna quest’anno si terrà dall’11 al 13 ottobre a San Quirico e al Meucci. Torna anche “Vernio si tinge di giallo”, nelle scuole primarie laboratori didattici

Dolce Vernio 2019 ai nastri di partenza l’11, 12 e 13 ottobre fra San Quirico, la sede del Comune, e il Meucci di Mercatale. Una tre giorni di eventi che mette insieme la vetrina del miele la domenica, lo show cooking dei pasticceri il sabato pomeriggio e la lezione sulla cioccolata il venerdì sera. E poi il concerto del trio Duova, che racconta con allegria il mondo delle api, libri, ricette, alimentazione e l’analisi del miele di quest’anno e i laboratori didattici nelle scuole. E infine il premio alla vetrina più bella di Vernio si tinge di giallo.

“Tutto ruota attorno alle api e al dolce frutto del loro straordinario lavoro. Purtroppo il 2019 è stato un pessimo anno per la produzione, a causa delle intemperanze del clima, ma proprio per questo è importante mantenere alta l’attenzione sull’importanza delle api e del miele – sottolinea Maria Lucarini, assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Vernio – Sarà con noi anche lo scanzonato trio Duova, autori de Il ballo delle api, un brano musicale che è anche un appello per l’ambiente”.

Nel programma appuntamenti per tutti i gusti e le età. Si comincia venerdì sera fino a domenica, mentre la settimana successiva si svolgeranno i laboratori nelle scuole. L’evento è promosso dal Comune di Vernio con la collaborazione di Arpat, Confartigianato Imprese di Prato, Accademia Bardi, Centro commerciale naturale Vivere Vernio, Centro di Scienze naturali – Fondazione Parsec e Toscanamiele.