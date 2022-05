19.05.2022 h 15:35 commenti

Torna "Da piazza a piazza" per mountain bike con una modifica del percorso

I tracciati restano gli stessi delle precedenti edizioni, ma vengono percorsi in senso inverso. Il Marathon prevede 61 chilometri e 2.030 metri di dislivello, il Granfondo è di 48 chilometri e 1.500 metri di dislivello

Al via la 33esima edizione di "Da Piazza a Piazza", nella versione su due ruote, in programma domenica 22 maggio e organizzata da Avis Verag Prato Est,.

Per l'edizione 2022 il tracciato, rispetto alle precedenti edizioni, è il solito ma verrà percorso in senso contrario: alle 10 è prevista la partenza da piazza del Mercato Nuovo, quindi in direzione Ponte Datini. Due i percorsi possibili tra i quali ciascun concorrente, in fase di iscrizione, obbligatoriamente, ha dovuto scegliere: Granfondo o Marathon. Quest'ultimo conta 61 chilometri e 2.030 metri di dislivello. Il percorso Granfondo, più corto, prevede invece 48 chilometri e 1.500 metri di dislivello. Granfondo o Marathon saranno tracciati simili, con il secondo che si inoltrerà fino all'Abbazia di Montecuccoli e che, al momento della discesa, rispetto al percorso corto, si spinge alle asperità del Monte Javello. Quindi gli ultimi chilometri prima il traguardo lungo il Bisenzio, che sarà costeggiato per gli ultimi 2 Km.

"Il percorso è stato volutamente rinnovato, decidendo di percorrerlo al contrario rispetto alle edizioni passate - così il presidente di Avis Verag Prato Est Marco Barni - Non solo abbiamo ridisegnato il tracciato, ma abbiamo realizzato delle opere permanenti su di questo, come i lavori di pulizia e di riapertura dei sentieri, che ora saranno a disposizione della collettività anche dopo la manifestazione. Attualmente contiamo gli stessi iscritti delle passate edizioni - ha aggiunto il presidente Avis Verag - ma fino al giorno della partenza sarà comunque possibile iscriversi a questa manifestazione che anche quest'anno vede presenti atleti e società importantissimi. Domenica sarà una gara che si deciderà allo sprint finale".

Sono 600 ad oggi gli iscritti. "Ed è uno spettacolo vedere atleti di quel livello alla griglia di partenza e in sella alla propria mountain bike - ha commentato l'assessore allo Sport Luca Vannucci - Perché il mondo dello sport è quello che più di tutti ci ha restituito la vera normalità pre-covid, che spesso abbiamo dato per scontata. Quindi investire nello sport vuol dire farlo nella collettività, per il suo benessere e per la sua salute: sport, mondo sociale e quello della salute sono tra loro profondamente legati".

Proprio per questo legame, all'iniziativa è stata coinvolta anche Ant (Associazione Nazionali Tumori), alla quale saranno devoluti 50centesimi per ogni iscritto alla manifestazione.