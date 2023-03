23.03.2023 h 14:21 commenti

Torna Bicinprato, una pedalata sulle ciclabili con la visita al Mulino di Gonfienti

La quarta edizione è in programma domani con partenza da piazza del Comune e arrivo al complesso che è un centro di ricerca multidisciplinare. Ospita i laboratori di restauro archeologico e di diagnostica a servizio dell’intera Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato

Tutto pronto per la quarta edizione di "Bicinprato" , partenza alle 9,45 di domani sabato 25 marzo per una pedalata che prevede anche la visita culturale al Mulino di Gonfienti. Il ritrovo è fissato in piazza del Comune, per poi dirigersi verso il ponte di piazza Mercatale verso la ciclabile Fausto Coppi lungo il Bisenzio, per poi andare su via Matteotti, passando gli attraversamenti pedonali del ponte XX settembre e del ponte alla Vittoria, quindi percorrere la ciclabile parallela a via Firenze fino all'attraversamento pedonale di ponte Petrino, lungo via Alcide de Gasperi verso il Mulino di Gonfienti per via Gonfienti. Qui il gruppo si fermerà per una visita al museo, per poi ripercorrere la Fausto Coppi in direzione ponte Bailey, passando per la ciclabile Gino Bartali fino al ponte XX settembre verso piazza San Marco, viale Piave, via San Bonaventura e piazza San Francesco, per poi rientrare alle 12 in piazza del Comune da via Ricasoli. L'iniziativa del Comune di Prato , a cui partecipa anche l'assessora alla Mobilità Flora Leoni, è organizzata in collaborazione con Legambiente Prato, Riciclidea, Fiab Prato, Consiag Holding, l'Associazione Gruppo sportivo ricreativo Polizia Municipale Prato, l'Associazione nazionale Polizia Municipale e Gelatoteka.

Il complesso del Mulino Gonfienti è un centro di ricerca multidisciplinare. Ospita i laboratori di restauro archeologico e di diagnostica a servizio dell’intera Soprintendenza ABAP di Firenze, Pistoia e Prato con collaborazioni eccellenti con istituti di cultura e enti di ricerca non soltanto sul territorio regionale, ma anche nazionale. All’interno del nucleo monumentale più antico, la Torre del XII, accoglie un’area espositiva dove sono stati allestiti due percorsi di visita, l’uno a carattere temporaneo attualmente dedicato alla mostra “Dilacerata Signa. Frammenti statuaria romana in bronzo dai Renai di Signa”, l’altro permanente, dedicato ai materiali archeologici provenienti dal territorio circostante Gonfienti. Lo spazio museale è arricchito di installazioni multimediali, immersive e di realtà aumentata e di apparati didattici inclusivi e interattivi-, attuando azioni armoniose e integrate, in modo che sia l’intero territorio a emergere e essere protagonista, con la sua lunga storia e le alte opportunità che da essa scaturiscono.