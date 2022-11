Un progetto che punta all'inclusione e al contrasto della dispersione scolastica: a Montemurlo, per il terzo anno consecutivo, ritorna “Studiare con metodo”, laboratori e incontri rivolti a studenti Dsa (cioè con disturbi specifici dell'apprendimento) e alle loro famiglie. Il progetto è promosso dal Comune con l’Associazione Italiana Dislessia (AID) – sezione di Prato. Novità di quest'anno è l'estensione delle attività laboratoriali agli studenti delle classi quinte della scuola primaria e i laboratori per i genitori: «Abbiamo ritenuto opportuno allargare il progetto agli alunni della scuola primaria e alle famiglie, perché è di fondamentale importanza riconoscere precocemente le difficoltà e intervenire subito con un lavoro di squadra che deve vedere agire in sinergia studenti, scuola e genitori. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano – Le strategie e i metodi di studio hanno l'obbiettivo di fornire un aiuto positivo ai ragazzi per trovare autonomia e fiducia».

In tutto sono 20 gli studenti della quinta primaria e prima media coinvolti nel progetto, che frequenteranno otto laboratori attraverso i quali apprendere strategie e strumenti di studio (come l'uso del computer), utilizzando la loro potenzialità e i loro punti di forza in modo che ognuno sia in grado di apprendere in modo autonomo con un proprio personale metodo di studio. A condurre le attività ci saranno tutor specializzati in disturbi specifici dell'apprendimento. Per gli studenti della primaria i laboratori si svolgeranno il sabato mattina dalle ore 10 alle 12, mentre per quelli delle medie il lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 16,30; tutte le attività si svolgeranno alla scuola media “Salvemini- La Pira” di Montemurlo.«Studiare con Metodo rappresenta un progetto consolidato e di fondamentale importanza per fare inclusione all'interno della scuola. - sottolinea il sindaco Simone Calamai- Riconoscere precocemente i disturbi dell'apprendimento significa poter aiutare in maniera efficace gli studenti e poter dare loro un metodo di studio che possa trasmettere fiducia nelle loro capacità e serenità nello stare a scuola».

Sono, invece, tre gli incontri rivolti ai genitori, oltre ad un momento conclusivo (8 febbraio) per fare un bilancio delle attività laboratoriali proposte e raccogliere le necessità. Si parte il 24 gennaio ore 21 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà - Montemurlo) con “Compiti a casa…dalle emozioni al metodo di studio” con Giovanni Squitieri, psicologo e specialista in neuropsicologia dell'età evolutiva, che illustrerà le buone pratiche per supportare lo studio a casa degli studenti sia da un punto di vista emotivo che operativo. Il 26 gennaio e il 2 febbraio dalle ore 18 alle 19,30 si svolgeranno gli incontri sulle “Diverse strategie di apprendimento”, due appuntamenti per fornire strumenti, metodi e strategie digitali per dare aiuto e serenità ai propri figli dsa.

«L'uso di strumento digitali e strategie fortifica gli studenti Dsa e può garantire un percorso scolastico di successo – conclude Manuela Zacchini, coordinatrice toscana di Aid e responsabile dei progetti Aid Prato – I dsa non sono un limite ma un diverso modo di apprendere. È necessario fare cultura sui Dsa per dare supporto e serenità agli studenti»

Intanto a Prato alla biblioteca Lazzerini venerdì 25 novembre alle 17 presentazione di "Book speed date", per raccontarsi i libri che ci hanno conquistato (per ragazzi di 12-13 anni) e giovedì 1° dicembre sempre alle 17 l’incontro "La prova scritta di italiano della maturità", una grande sfida a cui bisogna arrivare preparati.

“Siamo già nel pieno delle attività di supporto agli studenti diffuse in molti istituti compresivi e nelle scuole superiori del territorio pratese – spiegano la presidente di AID Prato Angela Criscione e la coordinatrice toscana Manuela Zacchini – Grazie anche al contributo dei Comuni di Prato e Montemurlo, abbiamo messo in piedi progetti che puntano soprattutto alla conquista dell’autonomia nell’apprendimento”. I corsi e i laboratori di AID offrono un metodo di studio con l’aiuto di strumenti compensativi e strategie personalizzate che permettano a ognuno di costruire un proprio personale metodo di studio.

Come sempre sono attivi nelle scuole gli sportelli d’ascolto rivolti ai genitori, nella sede AID di via Galcianese, il punto d’ascolto in presenza ogni terzo lunedì del mese dalle 17,30 alle 19,00 e gli incontri mensili per il supporto informatico. Ci sono poi le serate “Incontriamoci” del gruppo giovani AID per genitori e figli e gli incontri d'informazione per genitori con esperti. Tutte le iniziative di AID Prato sono aperte a tutti e gratuite. Per informazione tel. 392 4356353