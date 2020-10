06.10.2020 h 14:24 commenti

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie incinta. Arrestato un 28enne

Decisivo l'intervento di un militare della guardia di finanza che abita nello stesso palazzo: ha messo in salvo la donna e poi ha chiamato la polizia.

E' tornato a casa ubriaco e si è scagliato contro la moglie picchiandola, nonostante la donna fosse al quarto mese di gravidanza. Per fortuna un militare della guardia di finanza, che abita nello stesso palazzo, ha sentito il trambusto e le grida della donna ed è intervenuto, chiamando anche la polizia.

E' successo stanotte, 6 ottobre, in un condominio di Mezzana. Protagonista un 28enne di nazionalità cinese che, alla fine, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La moglie, di 26 anni, è stata invece presa in cura dai sanitari del 118.

Il finanziere, quando verso l'1 ha sentito le grida, è riuscito a farsi aprire la porta e si è frapposto tra l'ubriaco e la moglie mentre il marito, incurante della presenza dei due figli piccoli, continuava ad accanirsi. Il militare ha allora messo al sicuro la donna, che perdeva sangue dal naso ed aveva il volto tumefatto, e poi ha cercato di fronteggiare l'uomo, che è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti, nel frattempo arrivati sul posto. Secondo quanto ricostruito, il 28enne avrebbe in passato già picchiato la moglie, che però non lo aveva mai dneunciato. Adesso si trova recluso in una cella a La Dogaia.